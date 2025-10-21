Grêmio anuncia duas baixas para confronto com o Juventude

Antes mesmo de voltar aos treinos na tarde desta terça-feira (21), o Grêmio comunicou a lesão de dois jogadores. Alex Santana teve constatada uma lesão de grau II-C no músculo solear da perna direita. O volante já havia ficado de fora dos relacionados no último confronto. Já Marcos Rocha, que saiu ainda no primeiro tempo na goleada sofrida para o Bahia, realizou exames de imagem e teve diagnosticada uma lesão de grau II-A no adutor longo da coxa esquerda.

O tempo de recuperação dos jogadores ainda não foi divulgado, mas Rocha deve ficar de fora do próximo confronto, com o Juventude, domingo (26), às 16h, e tem chance remota de voltar para enfrentar o Corinthians, dia 2 de novembro. Com a ausência, o técnico Mano Menezes terá duas opções para a lateral-direita: improvisar o zagueiro Gustavo Martins ou colocar João Lucas, que é da função.

O lateral foi o substituto de Rocha contra os baianos, mas é o zagueiro que costuma entrar na vaga. Isso só não ocorreu porque ele já estava em campo no lugar de Noriega, que atuou no meio-campo. No entanto, com a volta de Arthur, o nipo-peruano provavelmente volta a assumir a vaga ao lado de Kannemann, o que abre espaço para Martins na lateral.

Apesar das baixas, retornos importantes também devem acontecer no final de semana. Além de Arthur, Alysson, que também foi poupado em Salvador, estará à disposição do técnico Mano Menezes. A outra boa notícia é a recuperação de Tiago Volpi, que sofria com um edema na coxa. O goleiro era um dos destaques da equipe e já deve retomar o posto. Como esperado, Monsalve voltou a dar as caras nos treinos e também poderá aparecer entre os relacionados.

Para voltar a vencer, a direção gremista promoveu uma promoção em alusão ao Outubro Rosa, para conscientização do câncer de mama. Para o setor Gramado Sul, os ingressos estão entre R$ 36,00 e R$ 54,00 para sócios e R$ 60,00 para não associados.

O Tricolor também divulgou as datas para os sócios interessados em participar da eleição para presidente do clube regularizarem sua situação. Para votar, o associado precisa ter mais de 16 anos, pertencer ao quadro social há mais de 2 anos ininterruptamente e estar em situação regular nos 12 meses anteriores à eleição. É necessário também que seus dados estejam atualizados no cadastro (nome completo, CPF, data de nascimento, endereço eletrônico, senha e número de celular com DDD) até às 23h59min do próximo dia 5 de novembro. A eleição será realizada no dia 8.