Publicada em 21 de Outubro de 2025 às 10:44

Flavinha brilha e se aproxima de final na trave no Mundial de Ginástica

Flávia também se apresentou no solo, conseguindo uma nota de 12.633

Yasuyoshi CHIBA/ AFP/ JC
Agências
Flávia Saraiva está perto de garantir vaga na final da trave no Mundial de Ginástica Artística em Jacarta, na Indonésia. A brasileira fez uma boa série no aparelho, tirou 13.833 e ocupa a liderança da classificatória. Essa fase do torneio tem previsão de terminar às 11h15min. Flávia Saraiva tirou 8,333 em execução e 5,5 em dificuldade. Ela está empatada com a romena Sabrina Voinea, mas com vantagem na nota de execução.
Ainda há duas subdivisões para se apresentarem. Ginastas da Bulgária, Eslovênia, China e Rússia, por exemplo, sobem ao tablado ainda nesta terça-feira (21). Entre as rivais da brasileira no aparelho, estão Zhang Qingying, que teve a maior nota do ano, com 14.933, e Zhou Yaqin, atual vice-campeã olímpica.
Flávia também se apresentou no solo, conseguindo uma nota de 12.633. O Brasil também contou com apresentações de Júlia Soares, Júlia Coutinho e Sophia Weisberg. Elas, porém, estão mais distantes de vagas na final.
Júlia Soares teve um tombo na saída da trave e ficou com 11.500. No solo, obteve 12.100. Já Júlia Coutinho teve 11.633 no solo e 11.766 nas assimétricas. Sophia teve 13.016 no salto, 12.733 nas assimétricas e a mesma nota na trave.

