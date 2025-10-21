Ceará, Fortaleza e Sport pedem à CBF para reconhecer títulos regionais como Brasileiro

Ceará, Fortaleza e Sport, juntamente com as federações cearense e pernambucana protocolaram junto à CBF um pedido formal de reconhecimento dos títulos dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 como Campeonatos Brasileiros.

Os clubes defendem que o Torneio Norte-Nordeste "foi considerado erroneamente como uma competição regionalizada". O trabalho, que reuniu dirigentes dos três clubes e das duas federações, é conduzido em conjunto desde o segundo semestre de 2023.

O trio apontou o pedido como uma "pauta comum em defesa do futebol do Nordeste e do reconhecimento nacional das conquistas". O Sport foi campeão do Torneio Norte-Nordeste em 1968, seguido pelo Ceará (1969) e pelo Fortaleza (1970).

“Num gesto de união e resgate histórico, as entidades signatárias reforçam que o pleito não busca criar privilégios, mas apenas corrigir uma injustiça esportiva, com base no mesmo princípio que levou a CBF, em 2010, a reconhecer a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa como equivalentes ao Campeonato Brasileiro”, concluiu a nota.