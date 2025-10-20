Sem Carbonero, Inter se prepara para enfrentar o Bahia

No último domingo (19), o Inter recebeu o lanterna Sport no Beira-Rio e venceu pelo placar de 2 a 0. O jogo foi marcado pelo gol de Rafael Borré, que voltou a balançar as redes pelo colorado, depois de mais de 2 meses. Outro destaque da partida, foi o ponta Carbonero. O camisa sete foi o melhor em campo e deu o passe para Bruno Henrique marcar o segundo gol da partida. Entretanto, o extrema acabou tomando o terceiro cartão amarelo e fica de fora para o confronto contra o Bahia nesta quarta-feira (22), às 19h, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da 14ª rodada.

O Colorado, que retomou os treinos na manhã desta segunda-feira (19), já tem mais uma preocupação: o volante Alan Rodríguez. O uruguaio deixou o gramado mais cedo com dores na coxa direita e acompanhado de membros do departamento médico. Ele que acabou de voltar de lesão sofrida na coxa esquerda durante o Gre-Nal, jogou cerca de 20 minutos contra o Mirassol, na quarta-feira (15), e 30 minutos contra o Sport, a vira dúvida para o duelo em Salvador.

Durante o treino, apenas os reservas trabalharam no gramado e os titulares fizeram trabalho regenerativo. Desfalque contra o Sport em função de um quadro de lombalgia, Alan Patrick foi ausência no gramado durante a atividade . O camisa 10 fez apenas trabalhos na academia e segue como dúvida para para a partida contra o time de Rogério Ceni.

Já o zagueiro Mercado, que ficou no banco contra o Sport por preservação, trabalhou no campo. A tendência é que ele retome lugar no time titular. O técnico Ramón Díaz também pode contar com a volta de Óscar Romero, que cumpriu suspensão contra o Sport e vira opção para a vaga de Carbonero novamente, como havia feito no jogo contra o Mirassol, quando o atacante colombiano estava em compromisso com sua seleção na data Fifa.

Durante a crise embaixo das traves, o goleiro Ivan Quaresma deve ganhar uma sequência como titular. Sem poder contar com Rochet, lesionado, e com as recentes falhas de Anthoni, o arqueiro que estava há 637 dias sem jogar, não foi vazado contra o Sport, realizando duas boas intervenções no jogo, mas não foi demasiadamente acionado.

