Inter vence o Sport no Beira-Rio e se afasta da zona do rebaixamento

Mesmo sem Alan Patrick, com lombalgia, o Inter venceu o Sport no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no fim da tarde deste domingo (19), diante de pouco mais de 20 mil torcedores. Com Ivan no lugar de Anthoni, a defesa do Colorado chegou a sua segunda partida sem sofrer gols sob o comando do técnico Ramón Díaz. O triunfo deixa o Colorado com 35 pontos, a um da zona de classificação para a Sul-Americana e abre sete para a zona de rebaixamento.

Em casa, precisando do resultado e enfrentando o lanterna da competição, o Inter saiu pressionando o Sport desde o apito inicial. Nos primeiros 20 minutos, o Colorado acumulou finalizações. A mais perigosa veio dos pés de Bernabéi. Aos 18, depois de cobrança de escanteio de Vitinho, o lateral-esquerdo pegou de primeira, a bola caminhou caprichosamente pela linha do gol até sair em tiro de meta.

Depois de muitas tentativas, o Alvirrubro finalmente conseguiu balançar as redes. Aos 23, Vitinho fez boa jogada pela ponta direita e cruzou para o meio, Borré apareceu sozinho e apenas empurrou para abrir o placar. Esse foi o primeiro gol do centroavante em 63 dias, quando marcou na derrota de 3 a 1 para o Flamengo, pela 20ª rodada.

Mesmo à frente no marcador, o Inter seguia pressionando os pernambucanos. Já os adversários, apesar de sofrerem muito com a pressão, saíam no contra-ataque. Derek teve duas grandes oportunidades, uma cabeçada aos 27 para fora, e outra aos 31, quando saiu sozinho de frente com o goleiro Ivan, mas errou o alvo.

Na primeira etapa foi o Colorado quem buscou o jogo, o que lhe rendeu o primeiro gol. Mas os gaúchos seguiam com dificuldades defensivas e só não levaram o empate pela falta de pontaria de Derik.

Na segunda etapa, a equipe de Ramón Díaz até ensaiou uma pressão no início, mas dessa vez o Sport respondeu bem. Assim como foi na metade da primeira etapa, eram os visitantes que chegavam com mais perigo. Mas quando não parava na zaga, era o goleiro Ivan que garantia o resultado.

Quando estava em seu pior momento na partida, surgiu a estrela de Carbonero. O colombiano recebeu na esquerda, limpou dois defensores e cruzou para Bruno Henrique que só precisou escorar para a goleira vazia.

Com os 2 a 0 no placar, o Colorado cresceu e não deu mais oportunidades aos visitantes e ainda esteve perto de marcar outro, mas Borré pecou na mira depois de sair cara a cara com o goleiro Gabriel. Aos 50, o árbitro Lucas Paulo Torezin encerrou o confronto. O Inter volta a campo nesta quarta-feira (22) para enfrentar o Bahia, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão.

Inter (2) - Ivan; Vitão, Juninho e Clayton Sampaio; Aguirre (Alan Benítez) Bruno Gomes (BrunoHenrique) Thiago Maia (Ronaldo) e Bernabei; (Ronaldo); Vitinho (Alan Rodríguez), Borré (Raykkonen) e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.



Sport (0) - Gabriel; Matheus Alexandre (Igor Cariús), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera (Atencio), Zé Lucas (Pablo) e Lucas Lima (Sérgio Oliveira); Romarinho (Chrystian Barletta), Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista



Árbitro - Lucas Paulo Torezin (PR).