Grêmio tem atuação vergonhosa e acaba goleado por 4 a 0 para o Bahia pelo Brasileirão

Com uma atuação vergonhosa, o Grêmio não se achou em campo na Arena Fonte Nova e acabou goleado facilmente pelo Bahia por 4 a 0 neste domingo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa controlou as ações desde o início, marcou dois gols no primeiro tempo com Tiago e Willian José e depois, David Duarte e Rodrigo Nestor completaram o placar na etapa final.
O Bahia se mantém na sexta colocação, agora com 46 pontos, encostado no quinto colocado Botafogo, ficando atrás apenas nos critérios de desempate - a distância para o G-4 é de seis pontos, já que o Mirassol, quarto colocado, tem 52. O Grêmio, por sua vez, caiu para 12º com 36.
O Bahia começou avassalador e abriu o placar logo aos três minutos. Ademir arrancou pela esquerda e tocou para Iago, que livre na área só teve o trabalho de completar para o fundo da rede. Após o susto, o Grêmio não conseguiu responder e levou mais um, seis minutos depois.
Aos nove, em mais uma boa jogada do Bahia, William José pegou a sobra e soltou a bomba de fora da área, sem chances para Gabriel Grando. A bola entrou no ângulo após tocar na trave. Muito superior, o time da casa controlou as melhores ações da partida até o apito final do primeiro tempo.
Na volta do intervalo, o Bahia fez mais um aos 11 minutos. Desta vez, William José foi 'garçon' ao cruzar na cabeça de David Duarte na área, que testou firme para o fundo do gol. Quando parecia que o duelo já tinha números finais, o Bahia ainda marcou mais um nos acréscimos. Em um erro da defesa do Grêmio, Kannemann tentou proteger, mas deixou a bola nos pés de Rodrigo Nestor, que tocou na saída do goleiro.
Na quarta-feira (22) o Bahia recebe em Salvador o Internacional em jogo atrasado. No sábado (25), o time de Rogério Ceni joga contra o São Paulo, no Morumbis, às 21h30. Já o Grêmio joga no domingo (26) em um duelo gaúcho contra o Juventude, na Arena Grêmio, às 16h.
Bahia (4) - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Iago; Acevedo, Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo (Cauly); Ademir (Sanabria), Willian José (Ruan Pablo) e Tiago (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.
Grêmio (0) - Gabriel Grando; Marcos Rocha (Camilo), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Cristaldo), Noriega (João Lucas) e Edenilson; Pavon (Cristian Olivera), Carlos Vinícius e Aravena (Amuzu). Técnico: Mano Menezes.
Árbitro - Raphael Claus (SP).