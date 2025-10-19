Flamengo leva melhor em duelo de líderes e encosta no Palmeiras

Na tarde deste domingo, Flamengo e Palmeiras fizeram duelo de líderes pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Apesar da pressão dos paulistas, os cariocas souberam aproveitar melhor as oportunidades e venceram por 3 a 2. Com o resultado, as duas equipes agora estão empatadas com 61 pontos.

Com a bola rolando, era o Palmeiras quem dominava as iniciativas. Aos dois minutos, Gustavo Gómez cabeceou para fora depois de cobrança de escanteio. No lance, Jorginho teria empurrado o zagueiro, os paulistas ficaram na bronca pedindo pênalti, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio não deu nada, o VAR não interferiu. Antes da resposta, eles ainda tiveram mais duas oportunidades, com Gómez novamente de cabeça, e Vitor Roque chutando de fora da área, mas pararam em Carlos Miguel.

Já o Flamengo foi certeiro na primeira vez que chegou ao ataque. Aos nove, Pedro recebeu de Rossi, girou em cima do ex-Inter Bruno Fuchs e lançou Arrascaeta. O uruguaio avançou sozinho e tocou na saída de Carlos Miguel para abrir o marcador.

Apesar do gol, os visitantes seguiam pressionando os donos da casa que quase não conseguiam manter a bola no pé. Depois de muito bater, o Alviverde conseguiu furar a barreira dos cariocas. Aos 24, Khellven cruzou na segunda trave e Vitor Roque com categoria, cabeceou do outro lado para tirar de Rossi e deixar tudo igual.

Depois do empate, o Flamengo acordou. Com muito mais ímpeto, o Alvirrubro igualou as ações e parou de só se defender. Mas mesmo em uma partida muito mais disputada, os cariocas ainda tinham dificuldades de chegar na frente. Até que aos 37, Pedro voltou a infernizar Fuchs. O atacante recebeu e foi calçado pelo zagueiro, atrasado, ao invadir a área, pênalti marcado. Jorginho cobrou com um pulo e deu a primeira vantagem para os donos da casa no confronto. Depois da assistência e de sofrer um pênalti, foi a vez do homem do jogo deixar o seu. Aos 45, Pedro dividiu a bola que sobrou para Arrascaeta, que devolveu para ele tirar de Carlos Miguel, 3 a 1. Aos 53, o árbitro encerrou o primeiro tempo.

A primeira etapa terminou com a vitória do time mais letal. O Palmeiras teve domínio da partida por boa parte dos 45 minutos iniciais. Mas foi o Flamengo que aproveitou melhor as poucas oportunidades que teve para sair com a vantagem parcial.

O segundo tempo foi bem menos movimentado. O Palmeiras seguiu tendo controle da partida e chegou com perigo mais vezes, colocando uma bola no travessão com Vitor Roque. Quase no apagar das luzes, aos 48, Gustavo Gómez aproveitou o rebote de Rossi em cruzamento de Facundo Torres, para de voleio diminuir para o verdão. Mas já era tarde demais. Dois minutos depois, o árbitro Wilton Pereira Sampaio decretou o fim da partida.

Flamengo (3) - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Saúl), Jorginho e Arrascaeta (Plata); Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino (Carrascal). Técnico: Filipe Luís



Palmeiras (2) - Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro - Wilton Pereira Sampaio (GO)