Com mais da metade dos classificados, Copa de 2026 começa a tomar forma

Mais dez seleções asseguraram classificação à Copa do Mundo no mais recente período de compromissos internacionais no futebol, que começou na semana passada e foi finalizado na terça-feira (14). Com o avanço das Eliminatórias, há 28 equipes confirmadas, de um total de 48 na versão expandida do torneio, que em 2026 terá 16 participantes a mais do que na edição anterior, em 2022, no Qatar.

As nove vagas diretas para as seleções africanas e as oito destinadas aos times asiáticos foram totalmente preenchidas. América do Sul e Oceania já conheciam os representantes classificados pela via direta.

Do grupo de seleções classificadas, três vão disputar o Mundial pela primeira vez, Cabo Verde, Uzbequistão e Jordânia, maior número de estreias desde 2006, quando seis seleções debutaram na Copa.

Ainda há outras 58 seleções na disputa pelas 20 vagas restantes (15 da Europa, três da América do Norte, Central e Caribe e duas da repescagem internacional).

Do continente africano, Senegal, Gana, Costa do Marfim, África do Sul e Cabo Verde asseguraram vaga na Copa nos jogos de outubro. Cabo Verde se tornou o menor país em extensão territorial a se classificar para a competição. A África do Sul volta pela primeira vez desde 2010, quando foi sede.

Esses times se juntaram a Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia, que haviam garantido vaga nas rodadas anteriores do classificatório africano. Nigéria, Camarões, República Democrática do Congo e Gabão ainda se enfrentarão por uma vaga na repescagem mundial.

Programada para março de 2026, no último período de jogos internacionais, conhecido como Data Fifa, antes da Copa, a repescagem dará duas vagas no Mundial e terá seis seleções no páreo: duas da Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe), uma da América do Sul (Bolívia), uma da Oceania (Nova Caledônia), uma da África e uma da Ásia.

As seis seleções serão divididas em duas chaves, com base no ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol), com duas finais. Cada uma das duas seleções mais bem posicionadas já estará em uma decisão. As outras terão de disputar uma semifinal para chegar ao jogo que vale propriamente vaga na Copa. Todos os confrontos serão em jogo único.

Na Ásia, o Qatar garantiu sua vaga pela primeira vez por meio do classificatório, após ter estreado na Copa em 2022 como sede. A Arábia Saudita também conseguiu recentemente sua vaga, indo à terceira Copa consecutiva.

Do continente asiático, já estavam garantidos Japão, o primeiro país a se classificar por meio das Eliminatórias, Coreia do Sul, Irã e Austrália, além dos estreantes Uzbequistão e Jordânia.

Iraque e Emirados Árabes Unidos se enfrentarão em novembro por um lugar na repescagem. As duas seleções tentam chegar à sua segunda Copa, tendo disputado anteriormente em 1986 e 1990, respectivamente.

Na Europa, a Inglaterra foi a primeira seleção a se classificar para a Copa de 2026, com uma goleada fora de casa por 5 a 0 em cima da Letônia, na terça-feira (14).

Portugal esteve perto de confirmar seu lugar, mas levou o gol de empate da Hungria nos acréscimos e viu a classificação adiada. O time de Cristiano Ronaldo -maior goleador da história das Eliminatórias, com 41 gols- tem cinco pontos de vantagem sobre os húngaros, com apenas mais seis em disputa. Holanda, Croácia, Espanha e França também estão com as vagas bem encaminhadas.

No Velho Continente, 12 seleções se classificam diretamente. Outras 16 jogarão uma repescagem europeia no formato mata-mata, com duas rodadas. As quatro sobreviventes completarão a lista de 16 representantes europeus no Mundial.

Encerrada em setembro, a Eliminatória da América do Sul já definiu os seis classificados diretos ao Mundial: Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai. A Bolívia vai disputar a repescagem mundial.

Da Concacaf, três das seis vagas foram preenchidas pelos países-sede: Estados Unidos, Canadá e México.

Jamaica, Honduras e Suriname lideram seus respectivos grupos, faltando duas rodadas para o fim das Eliminatórias. Suriname também pode carimbar vaga à Copa pela primeira vez. Os dois melhores segundos colocados vão à repescagem mundial, hoje, as vagas ficariam com Curaçao e Costa Rica.

Pela Oceania, a Nova Zelândia garantiu a única vaga direta, mandando a Nova Caledônia para a disputa da repescagem.

A Copa ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho. A abertura será realizada no estádio Azteca, na Cidade do México, com a final programada para o MetLife Stadium, em East Rutherford. O sorteio da fase de grupos está programado para 5 de dezembro, em Washington.

Na versão expandida, a Copa terá 104 partidas, com as equipes divididas em 12 grupos com quatro times cada um. Os dois primeiros de cada chave avançam, com as 32 seleções passando a se enfrentar em partidas de mata-mata. Os Estados Unidos abrigarão 78 jogos, distribuídos por 11 cidades. Canadá, em duas cidades, e o México, em três, receberão 13 partidas cada um.

CONFIRA AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026:

Ásia (8)

Austrália

Coreia do Sul

Irã

Japão

Jordânia

Uzbequistão

Qatar

Arábia Saudita

América do Sul (6)

Argentina

Brasil

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

Europa (1)

Inglaterra

América do Norte (3)

Canadá (sede)

Estados Unidos (sede)

México (sede)

África (9)

Argélia

Egito

Marrocos

Tunísia

Gana

Cabo Verde

África do Sul

Costa do Marfim

Senegal

Oceania (1)

Nova Zelândia