Publicada em 15 de Outubro de 2025 às 11:11

Saiba quem são os jogadores que atuam no São Paulo, Grêmio e Cruzeiro entre 60 jovens mais talentosos do mundo

Gabriel Mec, do Grêmio, aparece na lista produzida pelo jornal britânico The Guardian

Gabriel Mec, do Grêmio, aparece na lista produzida pelo jornal britânico The Guardian

Angelo Pieretti/Grêmio/JC
Agências
Anualmente, o jornal britânico The Guardian elege os 60 melhores jovens talentos do futebol internacional. O guia busca colocar em destaque o nome dos novatos e indicar os atletas que irão integrar o futuro do esporte. O ranking de 2025 conta com três brasileiros: Ângelo Candido, do São Paulo, Gabriel Mec, do Grêmio, e Kauã Prates, do Cruzeiro.
Com apenas 16 anos, Ângelo Candido é um dos destaques da base do São Paulo. O paulista joga na posição de lateral direito e é conhecido por assumir o risco de jogadas nem sempre esquematizadas pelos técnicos.
"Ele tem muita personalidade. Teve um jogo em que ele não foi o cobrador de faltas do time, mas ele pegou a bola e fez um golaço. Isso não é irresponsabilidade. Ele é um jogador inteligente que entende os riscos que corre. Futebol também exige improvisação", comentou Mário Ramalho, técnico da seleção sub-17 do São Paulo. Prestes a completar 17 anos, Ângelo foi vendido por € 5 milhões para o Strasbourg, da França - sua transferência será realizada em janeiro de 2027.
Gabriel Mec é um dos atacantes mais celebrados de sua geração. Joia da base do Grêmio, o atleta já participou de duas partidas da equipe principal sulista. Aos 17 anos, o carioca já esteve na mira do Chelsea e do Shakhtar Donetsk, mas as propostas de quase € 15 milhões foram rejeitadas pelo clube. "Rápido, atacante com os dois pés e dono de um drible inebriante, Gabriel Mec reúne as melhores características do futebol brasileiro", descreveu o The Guardian.
Completando a lista, o lateral esquerdo Kauã Prates é comparado ao antigo jogador do Milan, Serginho. Além de sua posição principal, o atleta do Cruzeiro também atua como zagueiro. O jornal cita ainda um elogio de seu treinador no Cruzeiro. "Se eu estivesse no Monaco, não deixaria ele chegar aos 18 anos para comprá-lo", afirmou Leonardo Jardim, ex-técnico do Monaco. Ainda na casa dos 17 anos, Prates também já participa das partidas do elenco principal do time mineiro.

