CAS nega recurso, e Israel está fora do Mundial de ginástica artística

Israel está fora do Mundial de ginástica artística que vai acontecer em Jacarta, na Indonésia. A Corte Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou, nesta terça-feira (14), dois recursos do país, e manteve a exclusão dos atletas. O torneio vai ser realizado entre 19 e 25 de outubro. Israel recorreu à CAS com um pedido para que o tribunal obrigasse a Federação Internacional de Ginástica (FIG) a "garantir a participação da equipe israelense no Mundial" ou "transferir ou cancelar o evento".

"Os pedidos de medidas provisórias urgentes foram apreciados pelo Vice-Presidente da Divisão de Arbitragem de Recursos do CAS. Ambos os pedidos foram rejeitados. O primeiro recurso será encerrado por falta de jurisprudência. O segundo recurso ainda está em andamento" - Trecho da nota do CAS.

A Indonésia não tem relações diplomáticas oficiais com Israel. Na última semana, o ministro da Justiça do país asiático, Yusril Ihza Mahendra, sinalizou o veto de vistos em entrevista publicada pela AP (Associated Press). A FIG afirmou não ter jurisdição para forçar a Indonésia a emitir vistos.

"O governo não concederá vistos a ginastas israelenses que pretendam participar do Campeonato Mundial de Ginástica Artística em Jacarta" - Yusril Ihza Mahendra

