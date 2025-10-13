Irmã de Medina é eliminada em Saquarema e vê vaga na elite mais distante

Sophia Medina se despediu precocemente do Challenger Series de Saquarema, quinta etapa da divisão de acesso ao Circuito Mundial, e viu suas chances de classificação à elite mundial ficarem mais distantes. A brasileira lutou até os segundos finais da bateria, mas acabou superada pela australiana India Robinson - a mesma que já havia eliminado Sophia em Portugal - e pela basca Annette Gonzalez Etxabarri, que avançou em segundo lugar.

Com o resultado, Sophia aparece na 12ª posição do ranking, somando 13.760 pontos. O top-7 garante vaga no Championship Tour de 2026, e atualmente a sétima colocada é a japonesa Amuro Tsuzuki, com 16.410 pontos.

A situação da brasileira tende a piorar, já que Tsuzuki e outras quatro surfistas do top-7 seguem vivas na competição, o que deve ampliar a diferença de pontos. Além disso, oito das nove surfistas que estão atrás de Sophia ainda seguem na disputa em Saquarema, o que pode empurrar a brasileira para fora do top-15 após o evento.

Restam agora duas etapas decisivas: Pipeline, no Havaí - que estreia no calendário do Challenger -, e Newcastle, na Austrália, local da abertura da temporada, onde Sophia terminou em 17º lugar. Para ainda sonhar com uma vaga no CT, ela precisará de dois grandes resultados. O ranking final considera apenas os cinco melhores desempenhos das sete etapas do ano, descartando os dois piores. Até agora, as melhores campanhas de Sophia foram três nonos lugares.

RAUPP TAMBÉM É ELIMINADA