João Fonseca perde posições e vai ao ATP de Bruxelas na 45ª colocação do ranking

Depois de optar por uma breve pausa pós-US Open, João Fonseca volta às quadras nesta semana em Bruxelas. A ausência na gira asiática custou duas posições ao carioca, que agora aparece como número 45 do mundo. Ainda assim, a oscilação foi leve, já que o jovem de 19 anos não tinha pontos a defender na região e segue em trajetória consistente dentro do circuito.

Durante o período de descanso, Fonseca se manteve ativo apenas em compromissos por equipes - venceu dois jogos na Copa Davis e outro na Laver Cup, representando o Time Mundo. O foco agora se volta para o ATP 250 da Bélgica, onde, pela primeira vez, o brasileiro entra como cabeça de chave em um torneio da elite.

A estreia no ATP 250 de Bruxelas será contra o holandês Botic van de Zandschulp, adversário que já superou na Copa Davis do ano passado. A leve queda no ranking também reflete o desempenho de quem aproveitou a brecha. O monegasco Valentin Vacherot surpreendeu ao conquistar o título do Masters 1000 de Xangai e saltou mais de 160 posições, chegando ao 40º lugar. Já o francês Arthur Rinderknech, vice-campeão, também disparou e assumiu o 28º posto.

Entre os brasileiros, o cenário da semana teve mais baixas do que avanços. Felipe Meligeni (171º) e Thiago Wild (173º) perderam terreno - o primeiro ainda se recuperando de lesão e o segundo ameaçado de deixar o top 200. Em contraste, João Lucas Reis vive boa fase e atingiu sua melhor marca, o 204º lugar, mantendo o embalo no Challenger de Curitiba.