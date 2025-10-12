Após golear a Coreia do Sul, Brasil chega a Tóquio para encarar o Japão

A seleção brasileira desembarcou neste domingo à noite, no horário local, em Tóquio, no Japão, onde enfrentará a equipe da casa nesta terça-feira (14), às 7h30min, no Ajinomoto Stadium. O treinador Carlo Ancelotti terá apenas um treino, na tarde desta segunda-feira (13), para fazer os últimos acertos antes de entrar em campo. Esse será o segundo amistoso da equipe nesta data Fifa.

No primeiro, contra a Coreia do Sul, em Seul, na última sexta-feira (10), a seleção deu um show para empolgar o torcedor brasileiro na reta final da preparação para a Copa do Mundo de 2026. O esquema com quatro atacantes deu resultado. Todos os cinco gols vieram do setor.

Estêvão foi o responsável por abrir o placar depois de bela enfiada de Bruno Guimarães, o jogador do Chelsea, ainda fez mais um no confronto. Os outros três ficaram por conta da dupla do Real Madrid. Rodrygo em seu retorno depois de seis meses fora das convocações, também marcou dois, um deles com assistência de Vini Jr que também deixou o seu, um golaço para fechar o 5 a 0.

Mateus Cunha que completava o quadrado, não marcou mas deu uma assistência e foi elogiado pelo treinador. ''É evidente que o Cunha ajuda bastante na saída de bola, é muito móvel e não fixa a posição dos adversários. E quando a equipe adversária pressiona intensamente o zagueiro ou a linha defensiva, a posição de Cunha torna-se ainda mais relevante'', destacou.

Apesar do bom desempenho do ataque, o italiano também fez questão de pontuar que o sucesso do setor depende da força defensiva. ''Estou muito satisfeito com o jogo da equipe. Obviamente, se você coloca uma base forte, com uma equipe sólida na defesa, a qualidade individual na frente aparece'', concluiu.

Depois da goleada, o técnico ainda realizou mais um treino na capital coreana antes de ir para o Japão. Durante a atividade apenas uma mudança foi feita em relação à equipe que havia entrado em campo. Como prometido por Ancelotti, Hugo Souza entrou no lugar de Bento e deve ser o titular contra os japoneses. Antes de voltar ao gramado, o Brasil ainda terá mais um treino, desta vez em terras nipônicas, no Ajinomoto Stadium, que será o palco do confronto contra os japoneses.

A única dúvida que ainda resta é se Estêvão vai para o jogo. O jogador apresentou um quadro de gripe, mas, a expectativa do departamento médico é de que esteja em condições até o confronto. Caso fique de fora, Lucas Paquetá é o mais cotado para assumir a vaga. Se a mudança ocorrer, o esquema também muda. O 4-2-4 dará lugar a um 3-4-3, com um meio-campo mais robusto e sem o quadrado ofensivo.