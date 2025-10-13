País novato na Copa do Mundo fala português e é o 2° menor a se classificar

Cabo Verde se classificou após terminar as Eliminatórias Africanas na liderança do seu grupo. A vaga veio nesta segunda-feira (13), com a vitória sobre Essuatíni por 3 a 0, na última rodada, mas o grande trunfo aconteceu no mês passado, quando os Tubarões Azuis venceram a favorita Camarões e assumiram o topo da chave.

O país só fica atrás da Islândia na lista dos países menos populosos que já jogaram uma Copa do Mundo. Os africanos têm cerca de 524 mil habitantes espalhados pelas 10 ilhas que formam o território. Já os europeus tinham cerca de 334 mil residentes quando se classificaram para o Mundial de 2018.

A vaga vem um ano depois de campanha histórica na Copa Africana de Nações. Na ocasião, a seleção cabo-verdiana chegou até às quartas de final, quando acabou eliminada pela África do Sul.

Cabo Verde é um país lusófono. Assim como no Brasil, a língua oficial é o português, mas o crioulo cabo-verdiano também é usado.

Com Cabo Verde e Brasil classificados, enquanto Portugal tem vaga encaminhada, a Copa de 2026 caminha para igualar o recorde de mais lusófona da história. Em 2006, brasileiros e portugueses tiveram a companhia de Angola, somando três representantes.

Não há a possibilidade de haver quatro ou mais países lusófonos na Competição. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe não têm mais chance de se classificarem.

A ligação de Cabo Verde com o Brasil no futebol também passa por um técnico. Em 2006, a federação local anunciou Ricardo Rocha como treinador. Muitos acharam se tratar do ex-zagueiro campeão do mundo em 1994, mas não era ele, e sim um homônimo brasileiro que durou pouco no cargo e saiu em 2007.

A relação mais recente tem a ver com a Série B do Brasileirão. O atacante Alessio da Cruz, do Athletic Club, foi convocado durante as atuais Eliminatórias, mas ficou de fora desta Data Fifa. Ele tem quatro jogos por Cabo Verde.

Cabo Verde se torna a terceira seleção estreante a conseguir vaga na Copa do Mundo de 2026. Antes, Uzbequistão e Jordânia se classificaram na Ásia.

A Copa do Mundo já tem 22 países classificados, serão 48 no total. São eles: Canadá, Estados Unidos, México (sedes), Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai (América do Sul), Argélia, Cabo Verde, Egito, Gana, Marrocos, Tunísia (África), Austrália*, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Uzbequistão (Ásia) e Nova Zelândia (Oceania).

O sorteio da fase de grupos será realizado no dia 5 de dezembro. O evento ocorrerá nos Estados Unidos.