Alan Rodríguez treina e pode reforçar o Inter contra o Mirassol

O volante Alan Rodríguez voltou a dar as caras no treino de ontem no Inter e pode reforçar a equipe que enfrenta o Mirassol após a data Fifa, nesta quarta-feira, às 20h. Com a recuperação da lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda mais rápida que o esperado, Ramón Díaz prepara o jogador que deve ser confirmado na delegação que viaja ao interior paulista.

Apesar da boa notícia, o uruguaio não deve sair jogando. Mas estará no banco e provavelmente entrará em campo no decorrer da partida para ganhar ritmo de jogo. Ele não atua pelo Colorado desde que foi substituído no fim do primeiro tempo do último Gre-Nal, dia 21 de setembro.

Outra possível novidade é Gustavo Prado. O atleta despertou o interesse do Brighton, da Inglaterra, que estuda fazer uma oferta pelo jovem jogador de 20 anos. O meio-campista voltou da seleção brasileira sub-20 que foi eliminada do Mundial e está à disposição do treinador.

Já Óscar Romero poderá sair jogando contra os paulistas. O atacante ganhou espaço desde a chegada da comissão técnica argentina, atuou nos três jogos em que Díaz comandou a equipe. Testado como titular no jogo-treino do último sábado, contra o Gaúcho de Passo Fundo, o paraguaio deve ocupar a vaga de Carbonero, ainda na seleção colombiana.

A atividade também confirmou a manutenção do esquema com três zagueiros que rendeu a primeira vitória do novo treinador à frente da equipe, o 2 a 0 sobre o Botafogo, no último jogo antes da parada. Antes de embarcar para São Paulo, a equipe ainda fará o último treino hoje, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.