Rochet vai passar por nova cirurgia e pode não atuar mais em 2025 pelo Inter

Na manhã deste domingo (12), o Inter, através de nota, informou que o goleiro Sérgio Rochet vai passar por nova cirurgia para retirar a placa e os parafusos da mão esquerda. O uruguaio sofreu uma fratura no local no início deste ano. Segundo o clube, a operação já estava prevista desde o primeiro procedimento e será realizada na próxima terça-feira. O tempo de recuperação não foi divulgado. Entretanto, o retorno do uruguaio para esta temporada é visto com pessimismo.

A lesão aconteceu ainda na estreia do Campeonato Brasileiro, dia 29 de março. Em sua primeira partida pelo clube no ano, o camisa 1 colorado dividiu uma bola com Juninho, do Flamengo, ainda no primeiro tempo. Após o lance, ele chegou a receber atendimento, mas seguiu em campo. No entanto, no intervalo teve de ser substituído. No dia seguinte teve confirmada uma fratura no quarto metacarpo e foi submetido a uma cirurgia. Rochet voltou a atuar pelo Colorado apenas na volta da pausa para o Super Mundial de Clubes, contra o Vitória, dia 12 de julho.

No último sábado (11), o Alvirrubro fez um jogo-treino contra o Gaúcho, de Passo Fundo, com portões fechados. A atividade foi dividida em dois tempos, um de 30 minutos e outro de 40. Na primeira parte, o treinador Ramón Díaz colocou o time titular, que teve Óscar Romero, no lugar de Carbonero, ainda na seleção da Colômbia, ao lado de Alan Patrick e Vitinho no ataque. Com essa formação não saiu do 0 no placar.

Na segunda parte, com os reservas, o Colorado venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Pedro Kauã, de cabeça. A equipe ainda realizou um treino na manhã deste domingo. O próximo compromisso será na quarta-feira (15), com o Mirassol, às 20h, na casa do adversário.