Em meio a salários atrasados, Grêmio se prepara para confronto contra São Paulo

Na noite desta quinta-feira (19), às 19h, o Grêmio recebe o São Paulo na Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor gaúcho conta com a volta de Erick Noriega, que estava na seleção peruana durante a Data Fifa. O volante se reapresentou nesta segunda-feira (13), no CT Luiz Carvalho. Além dele, o atacante Aravena também retornou de sua seleção, entretanto, com um desconforto muscular, ele será reavaliado pelo departamento médico do clube.

Curiosamente ambas seleções dos dois jogadores se enfrentaram na última sexta-feira (10). Na ocasião, apenas Noriega atuou na derrota do Peru por 2 a 1 para o Chile. Aravena sentiu um desconforto muscular no adutor da coxa e acabou sendo cortado do amistoso. O técnico Mano Menezes também conta com as voltas de Carlos Vinícius, Cuéllar e Marcos Rocha para o confronto contra o São Paulo nesta quinta.

Outro assunto que movimenta a semana tricolor é o atraso dos salários do elenco no mês de setembro. Os valores dizem respeito ao regimento CLT, o que não inclui direitos de imagem. A principal justificativa da direção é o não repasse das cifras da patrocinadora master, Alfa Bet - a empresa não pagou a quantia de outubro e pode atrasar novembro e dezembro.

Rochet vai passar por nova cirurgia e pode não atuar mais em 2025 pelo Inter LEIA MAIS: