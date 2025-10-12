Com reforços para a reta final do ano, Grêmio goleia Brasil-Pel em jogo-treino

No sábado (11), o Grêmio goleou o Brasil de Pelotas por 5 a 0 em jogo-treino na Arena. Além de preparar a equipe que retorna a campo contra o São Paulo, nesta quinta-feira (16), o jogo também serviu para arrecadar cerca de cinco toneladas de brinquedos que serão repassados ao Instituto Geração Tricolor. Mais de 14 mil torcedores fizeram doações para poder acompanhar a equipe das arquibancadas.

Os gols do Tricolor foram marcados por Amuzu, Alysson, que anotou duas vezes, André Henrique e Jardiel. Dois titulares que ficaram de fora das últimas partidas deram as caras durante o confronto. O volante Cuéllar, que vinha sofrendo com um desgaste muscular, e Carlos Vinícius. O atacante não atuava desde que teve um edema no bíceps femoral da coxa ainda no Gre-Nal, em setembro, quando marcou seu primeiro gol com a camisa gremista.

Além deles, Cristian Olivera também participou da atividade. Os três estão recuperados e vão estar à disposição do técnico Mano Menezes para o retorno da data Fifa, nesta quinta-feira. Marcos Rocha foi poupado, mas também deve regressar.

Quem também esteve presente no estádio foi William. Andando com o auxílio de muletas e com uma bota ortopédica no pé direito, o jogador apenas acompanhou o jogo. Em uma projeção otimista, a recuperação da fratura no quinto metatarso, sofrida no triunfo sobre o Vitória, dia 28 do mês passado, pode ocorrer ainda em novembro. Mas a volta é tratada com cautela.

O departamento médico do Grêmio decidiu por um tratamento conservador, sem a realização de cirurgia. O tempo previsto para o retorno era de seis a oito semanas, até o momento já se passaram duas.