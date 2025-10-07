Com desfalques, Ancelotti prepara seleção para encarar a Coréia do Sul

Nesta quarta-feira (8), o técnico Carlo Ancelotti finalmente terá o todos os 26 jogadores convocados à disposição na preparação para enfrentar a Coréia do Sul, nesta sexta-feira, às 8h, em Seul. Nos dois primeiros treinos, nesta segunda (6) e terça-feira (7), o italiano contou com apenas 10 e 21 jogadores, respectivamente. O grupo seguirá junto até o segundo amistoso desta data Fifa, contra o Japão na próxima terça-feira.

Mas mesmo com o elenco completo, os desfalques são muitos. A começar pelo gol. Titular absoluto, Alisson se lesionou menos de 24h antes da convocação e ficou de fora dos dois confrontos. O provável substituto, Ederson, também teve lesão constatada enquanto treinava pelo Fenerbahçe, no último sábado. John foi chamado para seu lugar. No entanto, o escolhido para sair jogando deve ser Bento, do Al Nassr. Hugo Souza, do Corinthians, também é opção.

Outra posição que preocupa é a lateral-direita. Diferente da camisa 1, que tem Alisson como principal cotado para a titularidade na Copa do Mundo de 2026, com Ederson correndo por fora na disputa, o camisa 2 é um mistério. A seleção ainda não encontrou o herdeiro de Danilo para o setor. O jogador chegou a ser chamado por Ancelotti em sua primeira convocação em maio deste ano. Mas, em baixa no Flamengo, parece estar fora dos planos.

Os dois principais cotados para a vaga também ficaram de fora desta lista por problemas físicos. Atualmente no Monaco, o ex-Grêmio Vanderson foi substituído por Vitinho, do Botafogo. Já Wesley, que virou baixa no domingo, deu lugar ao estreante Paulo Henrique, do Vasco. Com ele, Ancelotti chegou ao sétimo atleta diferente para a posição em apenas três convocações. Vitinho aparece na frente na disputa, já que foi titular contra a Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Para o ataque, a grande novidade é o retorno de Rodrygo. Há seis meses sem vestir o uniforme canarinho, o atacante do Real Madrid comentou a ausência das últimas convocações na coletiva de ontem. "Foi um longo tempo. Parecia uma eternidade. Estar longe da Seleção foi difícil, passei por muitas coisas. Foi bom para refletir, esfriar, botar a cabeça no lugar. Me sinto bem e pronto para entregar o meu melhor, a minha melhor versão", concluiu.

O jogador é um velho conhecido do atual comandante. Quando ainda treinava os Merengues, o jogador era homem de confiança do italiano e foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões de 2024, ao lado de Vini Jr. A dupla deve iniciar o jogo desta sexta-feira.