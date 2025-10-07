Foco no aprimoramento físico, deve marcar período de treinos no Inter

Sem jogos nos próximos dez dias, o Inter vai focar no aprimoramento físico dos jogadores durante a data Fifa. Junto de Ramón e Emiliano Díaz, Diego Pereira chegou para assumir a preparação do Colorado e finalmente terá tempo para implementar a nova rotina junto ao plantel.

A comissão aposta em treinos de maior intensidade e velocidade para ajustar o time ao novo modelo tático. A pressão defensiva é uma das marcas do novo técnico Alvirrubro e já deu sinais nos primeiros três jogos de Díaz à frente do Inter. Mas, para conseguir aplicar a ideia de jogo, é requerida uma maior intensidade dos atletas, o que exige muito do físico. A expectativa é que com mais tempo para trabalhar esse aspecto da equipe, o Colorado tenha cada vez mais a cara do novo comandante na volta da data Fifa.

Alguns retornos também são esperados. Juninho e Thiago Maia tiveram que ser substituídos no último compromisso antes da pausa, a vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo. O zagueiro sentiu um desconforto muscular, enquanto o volante segue apresentando dores devido a uma lombalgia. Ambos serão reavaliados. Richard, que também estava fora, deve voltar já na partida contra o Mirassol, dia 15.

O mesmo não pode ser dito sobre Luis Otávio, Alan Rodríguez e Rochet. O jovem volante havia ganhado espaço com a chegada da nova comissão técnica, mas sofreu uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda e só deve estar à disposição no fim de outubro. Já o meia uruguaio só deve se recuperar da lesão de grau 2 no começo de novembro. Mesma data em que seu conterrâneo poderá reassumir a titularidade nas goleiras.