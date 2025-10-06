CBF não divulgará áudio de VAR de pênalti não marcado no clássico entre São Paulo e Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que não vai divulgar o áudio do VAR no lance de suposto pênalti não marcado a favor do São Paulo no clássico contra o Palmeiras, neste domingo (5). O árbitro Ramon Abatti Abel, e o juiz do VAR, Ilbert Estevam da Silva, que atuaram na vitória de virada de 3 a 2 do Palmeiras, no Morumbis, foram afastados.

O lance ocorreu aos nove minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 2 a 0 para o São Paulo. O meia Allan escorregou em campo e derrubou o atacante chileno Gonzalo Tapia dentro da área. O árbitro entendeu tratar-se de choque normal e mandou seguir o jogo, sem que o VAR o chamasse para uma verificação na câmera.

Segundo a CBF, como o lance não foi para revisão, não há a divulgação do áudio da conversa entre os árbitros. O São Paulo cobrou da entidade a divulgação dos áudios. "Existe um protocolo de não ceder os áudios quando o VAR não chama o árbitro de campo para o monitor. Presidente [da CBF, Samir Xaud], vamos quebrar o protocolo. Nós precisamos do áudio para imaginar o que aconteceu. Se houve, que tipo de diálogo aconteceu entre a cabine do VAR e o árbitro de campo?", questionou o presidente do clube, Julio Casares.

"Vamos reconhecer com a divulgação desse áudio do VAR que a nossa arbitragem está chegando no fundo do poço e que mostrar esse áudio é o começo de uma mudança", acrescentou o dirigente.

Pouco depois do lance que gerou bastante reclamação dos jogadores do São Paulo, Vitor Roque fez o primeiro dos três gols do Palmeiras no jogo, para virar contra os donos da casa e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos. "Nós estamos aqui tristes porque o resultado não volta, embora deveria voltar. Fomos prejudicados, influiu diretamente no resultado do jogo", afirmou o presidente do São Paulo.

Ele ainda sugeriu a implantação já a partir desta edição do Campeonato Brasileiro do desafio, em que cada time teria o direito de reivindicar o acionamento do VAR duas vezes por partida - o sistema foi testado em caráter experimental durante a Copa do Mundo Sub20. "Isso vai inibir a omissão do VAR, a covardia de um árbitro que não olhou o que estava acontecendo, embora muito bem posicionado", afirmou Casares.

A CBF também afastou para reciclagem o árbitro Lucas Casagrande, e o VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior, que atuaram na vitória de 1 a 0 do RB Bragantino sobre o Grêmio, no sábado. O time gaúcho reclamou bastante do pênalti marcado já nos acréscimos, após a bola tocar na mão de Marlon, que resultou na vitória do time de Bragança. Os árbitros "serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades", disse a CBF.