Grêmio faz reunião na CBF para tratar de polêmicas de arbitragem

Na manhã desta terça-feira (07), o executivo de futebol do Grêmio, Vagner Vivian, se reuniu com o diretor-executivo da CBF, Helder Melillo, na sede da instituição no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira reunião realizada entre o clube e a instituição desde a polêmica envolvendo a expulsão de Kannemann e o pênalti que decretou a derrota para o Bragantino no último sábado.

Segundo nota divulgada pelo Tricolor, durante o encontro, Melilo destacou que a federação tem trabalhado para aperfeiçoar a arbitragem. O executivo ainda admitiu que os erros ocorreram e garantiu que serão feitos novos investimentos na qualificação dos árbitros e que a ideia é a escalação de profissionais mais experientes no VAR.

Em meio às reclamações dos dirigentes gremistas, a equipe poderá sofrer punições envolvendo os episódios ocorridos em Bragança Paulista. Kannemann e Marlon, protagonista dos lances polêmicos, podem receber de um a seis jogos de suspensão. O primeiro pelas falas dirigidas à arbitragem e o segundo pela entrevista dada à beira de campo. Já o diretor de futebol, Guto Peixoto, pode levar um gancho de até seis meses pelos comentários dirigidos ao árbitro no intervalo e no fim da partida.

Antes da eleição presidencial, que será realizada ainda neste ano, a comissão eleitoral do Conselho Deliberativo do clube acolheu recurso da Chapa 6 - Grêmio Forte e Copeiro e fez a redistribuição de cadeiras da eleição para o quadro. A chapa 2, encabeçada por Celso Rigo e Marcelo Marques, saiu de 120 cadeiras para 105 e a reclamante, de 30 para 45, totalizando as 150 vagas renovadas. A mudança foi baseada no artigo 57 do estatuto social do clube, que estabelece que nenhuma chapa pode ocupar mais de 70% das vagas no Conselho, salvo se alcançar mais de 70% dos votos válidos, o que não ocorreu.