Emocionado, Mineirinho conta sobre a descida do Caff um dia após o feito

Recordista mundial, Sandro Dias, o Mineirinho, entrou para a história de Porto Alegre ao descer a rampa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), nesta quinta-feira (25). O que ele fez, para os gaúchos, foi realizar um sonho do imaginário coletivo daqueles que se acostumaram com o “prédio do skate”, na avenida Borges de Medeiros. Instiga, no entanto, que este também era um sonho antigo do atleta paulista, com apelido mineiro, que falou sobre essa experiência inesquecível em um encontro com a imprensa nesta sexta, promovido pela Red Bull no Instituto Caldeira.

A marca austríaca de energéticos promove esse tipo de evento ao redor do globo e abre uma espécie de edital para que os interessados apresentem seus projetos. Mineirinho conta que a primeira vez que pôs a empreitada no papel foi há 13 anos, em um guardanapo, às pressas, para mostrar aos organizadores da empresa.

Pista de skate do Caff será transformada em sucata para indústria e ONGs LEIA MAIS:

No Caldeira, chamou a atenção a empolgação de Sandro Dias ao relembrar o processo. Com o sorriso de uma criança estampado no rosto, não se deixou abalar pelas negativas, que não foram poucas, até que a ideia se concretizasse. Foi em 2022 que ele começou a se preparar, de fato, para descer a megarampa. Conta que sequer seu personal trainer sabia o que estava por vir. “Falava para as pessoas que estava cuidando da saúde, por conta da idade”, brinca.

Chamou a atenção a empolgação de Sandro Dias ao relembrar todo o processo TÂNIA MEINERZ/JC

Sobre os 50 anos completos em abril, o skatista revela uma pequena crise existencial, sem perder o bom humor, sobre o marco alcançado. Diz também não se sentir um cinquentenário, mas estava ciente que este era um fator psicológico que poderia pesar. O que não aconteceu.

Dias também explica os pormenores do feito. Do ponto mais alto, foram 70 metros de rampa percorridos. O drop anterior, de 65 m, já havia sido suficiente para credenciá-lo ao livro do recordes pela descida mais alta da história. A velocidade, que também foi recorde histórico, assusta: ele chegou aos 103,8 km/h e suportou 280 kg de força do solo.

Também conta que se assustou pela primeira vez quando viu os cálculos, sentiu o frio na barriga e viu que o perigo estava cada vez mais real. Sobre não ter dropado do ponto mais alto do prédio, foi sucinto ao explicar que a vertical de 90º, que foi de 2 metros, representava uma “queda livre” antes de se firmar na pista. Caso a largada fosse do topo, seriam cerca de 20 metros, algo impensável para qualquer ser humano. “A maior inteligência que eu tive foi parar na hora certa”, completa.

Mineirinho faz história ao realizar o maior drop do mundo no prédio do Caff LEIA MAIS:

“Os leigos olhavam de fora e falavam que eu era um louco, um aventureiro. Mas não. O que eu fiz é uma coisa muito séria, que tinha um real risco de vida, mas eu sabia de tudo isso e me preparei muito para esse momento”, relata Mineirinho. No período dos testes, um dia antes, contou que foi derrubado pelo vento e sofreu uma queda mais feia, mas não chegou a se lesionar.

Quanto aos segundos antes de cada descida, o atleta conta que repetiu o mesmo mantra. “Eu inventei, eu convenci, eu me preparei. Chegou o dia, vai que dá tudo certo”. E perguntado sobre os planos para o futuro, Sandro Dias não para por aqui. Disse que está atrás de novos sonhos, procura por lugares "skatáveis" mundo afora e segue como atleta da Red Bull para novas aventuras.