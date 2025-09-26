Pista de skate do Caff será transformada em sucata para indústria e ONGs

As empresas que construíram a rampa de skate de 88,91 metros de altura no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, decidirão, neste fim de semana, o início da desmontagem da estrutura. Mas uma decisão já foi tomada: em parceria com Trashin e Gerdau, o Red Bull Building Drop vai destinar cerca de 115 toneladas de resíduos para virarem sucata para a indústria e para serem usadas por Organizações Não-governamentais (ONGs).

base utilizada por Sandro Dias para a quebra do recorde Trashin cuidará de cerca de 800 placas de madeira, garantindo que ao menos 90% dos resíduos não acabem em aterros sanitários. Além do encaminhamento da madeira a projetos sociais, parte será aproveitada como biomassa (fonte de energia renovável). A Gerdau, que forneceu 50 toneladas de aço para a, será responsável pela sucata metálica e a. Além do encaminhamento da madeira a projetos sociais, parte será aproveitada como biomassa (fonte de energia renovável).

Para Pedro Torres, diretor global de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau, a parceria com a Red Bull simboliza a união de propósitos em torno da sustentabilidade, segurança e da inovação. “Estamos orgulhosos de levar o aço da Gerdau para um evento tão especial e inédito em Porto Alegre, cidade onde a companhia foi fundada há 124 anos, e que agora entra para a história do skate com a quebra de recordes. Esse é mais um exemplo da versatilidade única do aço, capaz de estar presente na estrutura da maior rampa do mundo e, posteriormente, ser infinitamente reaproveitado em nosso processo produtivo, transformando-se em novos produtos de aço que poderão estar em diferentes lugares e aplicações, sem perder suas características e qualidade”, afirma por meio de nota.

Rampa de skate de 88,91 metros foi montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) TANIA MEINERZ/JC

Atualmente, aproximadamente 70% do aço produzido pela Gerdau tem origem em sucata reciclada. Esse modelo produtivo permite à Gerdau produzir aço com emissão média de apenas 0,85 tonelada de CO₂e por tonelada de aço, menos da metade da média global da indústria, que é de 1,92 t de CO₂e/t de aço, segundo a World Steel Association (worldsteel). Até 2031, as emissões de carbono da companhia vão diminuir para 0,82 t de CO₂e por tonelada de aço.

A Red Bull também entregará duas minirrampas de skate ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que escolherá as localidades em que serão instaladas. Além disso, está prevista a realização de duas edições do projeto Red Bull Do it Yourself, que realiza melhorias de pistas de skate pela cidade com a participação da comunidade.