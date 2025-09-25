Mineirinho faz história ao realizar o maior drop do mundo no prédio do CAFF

Com direito a churrasco e música ao vivo, centenas de pessoas se juntaram nesta quinta-feira (25) em frente ao Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) para acompanhar Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinho, fazer história. A lenda do skate brasileiro realizou o sonho de muitos porto-alegrenses ao descer uma rampa montada na estrutura do prédio, que sempre chamou a atenção por sua similaridade com uma pista de skate.

Montagem de pista gigante de skate altera rotina do Centro Administrativo LEIA TAMBÉM:

O evento chamou a atenção de todo o planeta por ser a quebra de um recorde mundial. Aos 50 anos, Mineirinho registrou o maior “drop” do mundo, de acordo com o Guinness Book, ao descer uma rampa situada a 65 metros de altura.

Ao todo foram quatro descidas. Primeiro, o skatista desceu em uma base localizada a uma altura de 55 metros. Logo depois, ele partiu para 60 e, em seguida, para 65 metros, alcançando o recorde mundial. Por fim, o atleta subiu para a última base, situada a 70 metros do chão, aumentando ainda mais a sua marca.

Mineirinho quebrou o recorde mundial ao "dropar" de uma altura de 65 metros TÂNIA MEINERZ/JC

Enquanto Mineirinho fazia história, centenas de fãs e apreciadores do esporte celebravam do lado de fora do Centro Administrativo. O feito foi recebido com muita alegria pelos espectadores, que compartilhavam de um sentimento em comum de “sonho realizado”.

Foi o que afirmou a skatista natural de Porto Alegre e atual campeã pan-americana da modalidade, Maria Lúcia de Campos. “Sempre tive o sonho de realizar esse drop, quando passava aqui quando pequena. Agora, ver o Sandro realizar esse sonho para nós me faz ter vontade de, um dia, também realizar esse drop”, destacou.

Mária Lúcia foi acompanhada de seu treinador e pai Nilson Jesus. Ele também enfatizou a importância de presenciar a realização do feito. " Para nós, skatistas gaúchos, esse prédio tem sentimento. Conheço o skate há 24 anos, e não teve um dia desses 24 anos que eu não passasse aqui na frente e imaginasse se seria possível realizar esse drop. Agora está sendo realizado esse sonho de todo mundo que passava aqui na frente”, destacou, em tom emocionado.

Outro ponto destacado por Jesus foi a representatividade que esse evento tem para o skate como modalidade esportiva. Segundo ele, ver tanta gente interessada no esporte representa uma grande evolução. “Fico cada vez mais feliz e orgulhoso com o que está acontecendo com o skate. Estamos sendo menos marginalizados, temos investimento e isso é essencial para elevar o nosso esporte”, afirmou.

O evento foi patrocinado pela Red Bull, em parceria com o governo do Estado, que viabilizou a utilização do prédio. Em contrapartida, a empresa se comprometeu a construir duas rampas de skate e realizar a revitalização de duas pistas em cidades que serão escolhidas posteriormente.

Um relato interessante foi o do produtor cultural Eduardo Machado. Ele conta que chegou ao CAFF às 8h para não perder nenhum detalhe do evento. Além disso, Machado conta que está marcando presença no local desde o início dos treinos de Mineirinho e afirma que conseguiu falar com a lenda do skate.