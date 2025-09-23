Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralLitoral Norte

Publicada em 23 de Setembro de 2025 às 10:52

Depois de Porto Alegre, Osório sedia evento radical de skate

Morro da Borússia receberá a 2ª etapa do Circuito Gaúcho de Skate Velocidade

Morro da Borússia receberá a 2ª etapa do Circuito Gaúcho de Skate Velocidade

Ascom PMO/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Depois de Porto Alegre entrar nas manchetes mundiais por conta da transformação do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) em uma pista de skate gigante, as curvas, o asfalto, a inclinação e as belezas naturais do morro da Borússia, em Osório, receberão a 2ª etapa do Circuito Gaúcho de Skate Velocidade (Downhill Speed). O esporte, que une skate e adrenalina da alta velocidade, vai ocorrer entre os dias 3, 4 e 5 de outubro. Nestes dias, o acesso às antenas, pela estrada, estará interrompido, das 8h às 17h, para a realização da competição que recebe atletas de todo o estado e de fora. A competição é uma realização da Federação Gaúcha de Skate e conta ponto no ranking. A atividade tem o apoio da prefeitura de Osório, por meio da Assessoria de Esportes, conforme a assessoria de imprensa da administração municipal. Na Capital, a descida de Mineirinho está marcada para a próxima quinta-feira, ao meio-dia. Há grande expectativa sobre a atração, que será transmitida pelo canal no YouTube da RedBull e por emissoras de TV. 
Depois de Porto Alegre entrar nas manchetes mundiais por conta da transformação do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) em uma pista de skate gigante, as curvas, o asfalto, a inclinação e as belezas naturais do morro da Borússia, em Osório, receberão a 2ª etapa do Circuito Gaúcho de Skate Velocidade (Downhill Speed). O esporte, que une skate e adrenalina da alta velocidade, vai ocorrer entre os dias 3, 4 e 5 de outubro.

Nestes dias, o acesso às antenas, pela estrada, estará interrompido, das 8h às 17h, para a realização da competição que recebe atletas de todo o estado e de fora. A competição é uma realização da Federação Gaúcha de Skate e conta ponto no ranking. A atividade tem o apoio da prefeitura de Osório, por meio da Assessoria de Esportes, conforme a assessoria de imprensa da administração municipal. 

Na Capital, a descida de Mineirinho está marcada para a próxima quinta-feira, ao meio-dia. Há grande expectativa sobre a atração, que será transmitida pelo canal no YouTube da RedBull e por emissoras de TV. 

Notícias relacionadas