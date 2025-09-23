Depois de Porto Alegre, Osório sedia evento radical de skate

Depois de Porto Alegre entrar nas manchetes mundiais por conta da transformação do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) em uma pista de skate gigante, as curvas, o asfalto, a inclinação e as belezas naturais do morro da Borússia, em Osório, receberão a 2ª etapa do Circuito Gaúcho de Skate Velocidade (Downhill Speed). O esporte, que une skate e adrenalina da alta velocidade, vai ocorrer entre os dias 3, 4 e 5 de outubro. Nestes dias, o acesso às antenas, pela estrada, estará interrompido, das 8h às 17h, para a realização da competição que recebe atletas de todo o estado e de fora. A competição é uma realização da Federação Gaúcha de Skate e conta ponto no ranking. A atividade tem o apoio da prefeitura de Osório, por meio da Assessoria de Esportes, conforme a assessoria de imprensa da administração municipal. Na Capital, a descida de Mineirinho está marcada para a próxima quinta-feira, ao meio-dia. Há grande expectativa sobre a atração, que será transmitida pelo canal no YouTube da RedBull e por emissoras de TV.