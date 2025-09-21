Max Verstappen vence de ponta a ponta no Azerbaijão; Bortoleto é 11º

Max Verstappen, da Red Bull, dominou o GP do Azerbaijão da Fórmula 1, realizado neste domingo (21), no circuito de rua de Baku. O holandês largou na frente e liderou a corrida do início ao fim, triunfando com boa vantagem sobre o segundo colocado, o britânico George Russell, da Mercedes. Quem completou o pódio foi o espanhol Carlos Sainz, da Williams.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, concluiu a prova na 11ª posição. Ficou, portanto, fora da zona de pontuação. O brasileiro vinha em uma crescente nas últimas corridas e busca se consolidar entre os melhores da categoria em sua temporada de estreia na elite do automobilismo.

"Foi um fim de semana complicado para nós e conseguimos o máximo que podíamos alcançar. Não tínhamos ritmo suficiente para lutar por posições mais altas, só se os carros à frente quebrassem", afirmou Bortoleto, que sustentou o 11º lugar nas voltas derradeiras a 20 segundos de diferença em relação ao 10º colocado, Isack Hadjar.

Para a McLaren, o final de semana foi atípico. A escuderia estabeleceu amplo domínio na temporada e teve a possibilidade de assegurar, com sete etapas de antecedência, o título do Mundial de construtores. Entretanto, tiveram dificuldades já na definição do grid, em um sábado cheio de batidas, e problemas também no domingo, na corrida principal.

Líder do Mundial de pilotos, o australiano Oscar Piastri, que havia largado na 9ª posição, bateu na primeira volta. Já seu companheiro de equipe — e rival na luta pelo campeonato —, o britânico Lando Norris, largou em 7º e por ali se manteve, terminando a corrida na mesma colocação e obtendo seis pontos.

Norris chegou, portanto, aos 299 pontos. E diminuiu, embora não tanto quanto gostaria, diante da chance apresentada com o abandono de Piastri, a vantagem do primeiro colocado, estacionado nos 324. Verstappen passou a somar 255, em um ainda distante terceiro lugar na tábua de classificação da temporada.

A próxima etapa da F1, o GP de Singapura, está marcada para o início de outubro. A corrida ocorrerá no dia 5, com boa chance de a McLaren restabelecer a ordem de 2025 e assegurar o título de construtores.