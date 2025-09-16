Dia tenso marca o segundo treino de preparação do Inter para o Gre-Nal

A insatisfação da torcida do Inter com o desempenho da equipe ganhou um novo capítulo. Durante os treinos na manhã desta terça-feira (16), membros da organizada Camisa 12 invadiram o CT Parque Gigante para cobrar atletas, direção e comissão técnica. No entanto, o grupo foi impedido de adentrar o espaço onde era realizada a atividade, mas acabou sendo recebido por dois dirigentes.

Segundo a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, 17 torcedores estiveram no local. A confusão foi dispersada em alguns minutos, após o vice-presidente, José Olavo Bisol, e o diretor esportivo, Andrés D'Alessandro, receberem os torcedores para uma breve conversa.

Depois do ocorrido, a diretoria publicou uma nota. "O clube não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações, e tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais e patrimônio".

Apesar da tensão no entorno do CT, o treino não teve maiores problemas. No campo auxiliar, o técnico Roger Machado seguiu trabalhando normalmente com seus comandados na preparação para o clássico 448 deste domingo. Borré, que é tratado como titular para o confronto, voltou aos treinos nesta terça-feira (16).

No entanto, o colombiano, que havia sentido um desconforto muscular que o tirou da partida contra o Palmeiras, ainda não trabalhou com bola. Mesmo assim, o histórico de recuperações rápidas do jogador aumenta a expectativa de que ele esteja à disposição. Caso o retorno seja confirmado, Ricardo Mathias, que atuou contra os paulistas, deverá voltar ao banco de reservas.

LEIA TAMBÉM: Brasil vence República Tcheca e se classifica às oitavas do Mundial de vôlei

Roger ainda não esboçou a equipe que vai entrar em campo. Mas, apesar da escalação ainda ser um mistério, assim como o esquema, um reforço já foi confirmado. Bernabei, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, volta à equipe neste final de semana. Mesmo atuando normalmente como lateral, no 4-2-3-1 que o comandante costuma escalar, o argentino poderá ser usado como ala. O 3-5-2, esquema que chegou a ser testado nos treinos antes dos dois compromissos anteriores no Nacional, voltou a ser cogitado após a goleada sofrida para o Palmeiras.

O sistema defensivo tem sido um dos grandes problemas da equipe na temporada. No Brasileirão, o Inter tem a 5ª pior defesa do campeonato, com 33 gols sofridos. Caso decida pelo esquema com três zagueiros, Gabriel Mercado provavelmente vai aparecer no onze inicial. Contando com esta quarta-feira (17), Roger ainda terá mais quatro atividades para definir como o time entrará no Gre-Nal.