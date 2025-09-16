Gre-Nal 448: Venda de ingressos para os sócios estão abertas





Já quanto à área destinada aos visitantes, o Grêmio, responsável pela comercialização, ainda não deu previsão para o início das vendas. As informações devem ser divulgadas nos próximos dias. O Inter abriu na manhã desta terça-feira (16) a venda de ingressos para o Gre-Nal 448, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, para sócios. Para a partida que ocorre neste domingo, às 17h30min, no Beira-Rio, os associados que adquirirem entradas poderão levar um acompanhante de graça, o resgate da promoção será liberado apenas na próxima quinta-feira (18), às 10h. Já, não-sócios poderão adquirir ingressos a partir da sexta-feira (19).Os valores dos bilhetes, que podem ser adquiridos no, variam entre R$ 14,00 e R$ 239,00 para sócios e entre R$ 70,00 e R$ 299,00 para não associados.Já quanto à área destinada aos visitantes, o Grêmio, responsável pela comercialização, ainda não deu previsão para o início das vendas. As informações devem ser divulgadas nos próximos dias.

O jogo marca o quinto, e último confronto entre as equipes no ano. Até agora, na temporada, foram três empates e uma vitória do Inter. Justamente o 2 a 0 aplicado na Arena que abriu o caminho para a conquista do Campeonato Gaúcho, em março. A última vez que o Grêmio venceu um clássico foi a oito jogos, quando superou os colorados por 3 a 1 no Brasileirão de 2023.