Brasil vence República Tcheca e se classifica às oitavas do Mundial de vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial ao derrotar a República Tcheca por 3 sets a 0, em partida disputada em Manila, nas Filipinas, na madrugada desta terça-feira (15).

Com parciais de 25/11, 25/22 e 25/18, o Brasil conquistou a segunda vitória consecutiva no Mundial e assumiu a liderança do Grupo H. A seleção enfrentará a Sérvia nesta quarta-feira (17) a partir das 23h. Já a República Tcheca vai disputar com a China no dia seguinte.

Com Cachopa, Alan, Flávio, Judson, Lucarelli, Arthur Bento e Maique escalados pelo técnico Bernardinho, o Brasil começou mal no saque, mas logo se recuperou graças à força do ataque, abrindo 5 a 2. Mais concentrado do que na estreia contra a China, o Brasil melhorou o saque e conseguiu pontos diretos com Cachopa e Lucarelli.

Na primeira fase, as 32 equipes são divididas em oito grupos de quatro. As duas primeiras de cada grupo avançam à fase de mata-mata. As oitavas de final acontecem a partir do dia 20 de setembro, com a final programada para o dia 28, em Pasay City.