Já classificado para o Mundial, Ancelotti testa novo ataque contra o Chile no Maracanã

A seleção brasileira volta a campo hoje, às 21h30min, no Maracanã para enfrentar o Chile pelo penúltimo compromisso nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já classificada para o Mundial desde a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai na Neo Química Arena, última vez que o combinado atuou, a partida vai servir para que o técnico Carlo Ancelotti teste jogadores para compor o elenco que vai tentar buscar o hexa na América do Norte.

Essa é apenas a segunda convocação de Ancelotti desde que assumiu o cargo. Na última terça-feira ele aproveitou os treinamentos para testar novas peças na frente. Estêvão, João Pedro, Gabriel Martinelli e Raphinha formaram o quarteto de ataque. O esquema com quatro atacantes já tinha sido utilizado contra o Paraguai. Na ocasião, Raphinha e Martinelli tinham a companhia de Richarlison e Matheus Cunha. Enquanto os dois primeiros devem seguir titulares, os dois últimos, mesmo convocados, provavelmente vão dar espaço para Estevão e João Pedro.



Em coletiva na manhã de ontem na Granja Comary, no dia em que completou 100 dias à frente do Brasil, o italiano confirmou que repetirá o esquema. ''Saímos do jogo contra o Paraguai muito contentes com a atitude defensiva e ofensiva da equipe. É o que queremos para amanhã''. Apesar de propor um time mais ofensivo, o treinador acredita que é possível manter uma defesa sólida. ''Mesmo com quatro na frente, acredito que podemos ter um time equilibrado. Que façamos um jogo intenso, com pressão ofensiva, jogando rápido com a bola, mas sem perder a força na defesa''.

Questionado sobre as declarações de Neymar, que afirmou estar bem fisicamente, o comandante não discordou do jogador. “Acho que é a verdade. É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas. No que o jogador está fazendo, no que já fez, e também no problema que ele teve. Já disse em outra coletiva que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. Mas, quando falo do critério físico, o que estamos avaliando é o nível a cada dia e a cada jogo”, explicou. Para o italiano, o alto nível dos atletas do País também dificulta a convocação do meia. ‘’A verdade é que há muita concorrência. Pensamos que a seleção tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo’’, concluiu.



Além da expectativa de um Maracanã lotado, o atual elenco canarinho também vai estar sob o olhar dos campeões. A CBF vai promover uma homenagem aos jogadores que participaram das cinco conquistas brasileiras em mundiais.