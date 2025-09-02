Grêmio aposta em lateral-esquerdo do CSA e aguarda decisão de Willian

Quase ao apagar das luzes da janela de transferência para o exterior, o Grêmio segue reforçando a equipe. O meia-atacante que o técnico Mano Menezes tanto pedia pode chegar nos próximos dias e é um nome de peso. Willian já estaria acertado com o Tricolor. Além dele, o lateral-esquerdo Enzo, ex-CSA, foi anunciado Nesta terça-feira (2).

Apesar de Willian ainda não ter fechado com o clube gaúcho, sua vinda para Porto Alegre é vista com otimismo pela diretoria. Sem clube desde sua saída do Fulham, da Inglaterra, sua contratação pode acontecer até o dia 3 de outubro, mesmo com a janela de transferências fechada desde ontem. O maior entrave para o negócio é a resistência da família do atleta quanto a um retorno ao futebol brasileiro. A passagem conturbada no Corinthians rendeu ameaças aos familiares.

Mesmo com um currículo invejável, passando por clubes como Shakhtar, Chelsea e Arsenal, o jogador está longe de sua melhor forma. No Fulham, seu último clube também da Inglaterra, atuou apenas em 12 jogos no ano, totalizando 564 minutos em campo. A última vez que entrou em campo foi na derrota por 3 a 1 para o Everton pela Premier League, no dia 10 de maio.

Já Enzo, foi anunciado nesta terça-feira. O atleta estava atuando no CSA, rebaixado no final de semana para a Série D, e esteve em campo na eliminação gremista na Copa do Brasil diante dos alagoanos. Ele chega em reposição a Luan Cândido, cedido ao Sport.