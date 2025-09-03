Inter anuncia venda de Wesley para o Al-Rayyan

O Inter anunciou, na manhã desta quarta-feira (3), a venda do atacante Wesley para o Al-Rayyan, do Catar. O atleta de 26 anos se despede do Colorado em sua segunda temporada, sem atingir o patamar de boas atuações do ano passado. Eliminado nas copas, o clube precisa arrecadar com a transferência de jogadores, e a saída do camisa 21 representa cerca de R$ 27 milhões para os cofres.

Negociado por US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 54 milhões), o jogador tem seu passe dividido igualmente entre os gaúchos e o Palmeiras, seu clube formador. Wesley deixa o Inter com 14 gols e seis assistências em 87 jogos. Em 2025, marcou apenas um tento e serviu seus companheiros em outras quatro oportunidades. Foi campeão do Estadual no início da temporada, seu único título vestindo vermelho.

Para o lado esquerdo do ataque, o técnico Roger Machado tem o colombiano Carbonero como titular absoluto e Gustavo Prado como reserva imediato. Vitinho, que marcou na vitória contra o Fortaleza e se igualou a Valencia e Borré na vice-artilharia da temporada, com sete gols, também atua pelo setor. No entanto, deve brigar por posição com Bruno Tabata na meia-direita.

Confira na íntegra o anúncio do Inter

O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, para a transferência em definitivo do atacante Wesley.



Pelo Colorado, o atleta disputou 87 partidas, marcou 14 gols e concedeu 6 assistências.



O Clube do Povo agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira.