Sem Wesley, Inter se reapresenta nesta quarta-feira de olho no mercado

Depois do descanso nos últimos dois dias, o elenco do Inter se reapresenta no CT Parque Gigante na tarde desta quarta-feira (3). Essa é a primeira atividade preparatória da equipe comandada pelo técnico Roger Machado para o confronto com o Palmeiras no próximo dia 13, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já sem Wesley, negociado com o Al-Rayyan do Catar, o treinador deve definir quem vai assumir a ponta-direita daqui para frente. O negócio rendeu aos cofres do clube US$ 5 milhões (R$ 27 milhões). O ficha 1 é Bruno Tabata, mas apesar de estar recuperado até o próximo jogo, ele ainda não tem data de retorno após sofrer uma lesão na região posterior da coxa direita, na partida contra o Cruzeiro. Na ausência do jogador, Vitinho foi o titular no setor.

Nos bastidores, a direção busca outro atleta para a função, mas a contratação não deve ser de um nome de impacto. Mesmo com a janela do exterior fechada desde ontem, ainda há possibilidade de trazer jogadores que atuam no Brasil ou que estão livres no mercado, desde que tenham rescindido antes do prazo da janela Fifa. No Brasileirão, os reforços podem ser inscritos até o dia 3 de outubro. A diretoria está de olho no mercado e aposta que um negócio de ocasião possa surgir devido ao fechamento da janela.