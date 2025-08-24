Grêmio goleia o Inter e segue líder do Gauchão Feminino

Na tarde deste domingo (24), o Grêmio goleou o Inter por 4 a 1, em jogo válido pela quarta rodada do Gauchão Feminino, no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul. Os gols das Mosqueteiras foram marcados por Pini, Valéria Paula, Giovaninha e Tayla. Iasmin descontou para as Gurias Coloradas.
Dentro das quatro linhas, o clássico, como sempre, iniciou bem disputado. Aos três minutos da primeira etapa, Pini lançou Giovaninha pelo lado esquerdo, a atacante se livrou da marcação e arriscou o chute. A bola bateu no travessão antes de sair pela linha de fundo. Dois minutos depois, Gisele tentou de fora da área, mas Mari Ribeiro defendeu.
O duelo estava equilibrado, com as duas equipes disputando cada espaço do campo. O Grêmio buscava construir suas jogadas ofensivas. Aos 30, Pini cobrou falta passando para Dani Barão, que levantou na área para Montoya cabecear, mas a bola parou nas mãos de Mari Ribeiro. Dois minutos depois, o Inter levou perigo: Capelinha arriscou em cobrança de falta e acertou em cheio a trave gremista.
Aos 40, Dani Barão arrancou em velocidade desde a defesa até o meio de campo, mas foi derrubada com falta dura. Na cobrança, Pini, com categoria, mandou direto para o gol e acertou o ângulo esquerdo, um golaço que abriu o placar para as Mosqueteiras.
Na volta para o segundo tempo, já aos quatro minutos, Raíssa espalmou o chute de Katrine. Aos nove, Raissa novamente fez outras duas defesas, evitando o empate. Dois minutos depois, a goleira gremista voltou a intervir.
Aos 12, Montoya passou para Pini, que vinha em velocidade e chutou direto de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo. Na sequência, em velocidade, Dani Barão invadiu a área e fez o cruzamento para Valéria Paula, que acertou um belo voleio de perna direita, mandando a bola para o fundo das redes e marcando mais um golaço das Mosqueteiras, aos 16 minutos.
Aos 32, Iasmin descontou para o Inter após rebote de bola cruzada na área. Dois minutos depois, Amanda Brunner cabeceou após escanteio, e a goleira adversária espalmou. Na cobrança seguinte, Kika Moreno cruzou na área e Giovaninha marcou de cabeça, ampliando a vantagem gremista.
Aos 40, Kika Koreno cobrou falta levantando na área, a goleira ameaçou segurar a bola e, atenta no lance, Tayla colocou a bola para dentro, marcando o quarto gol das Mosqueteiras. Fim de jogo: 4 a 1 para o Grêmio.
O Tricolor repetiu a sua maior goleada em clássicos, conquistada na final do Gauchão de 2022, na Arena, quando também venceu por 4 a 1 e levantou a taça. Além disso, o Tricolor nunca perdeu como mandante no Estadual desde a retomada do departamento feminino, em 2017. São 40 jogos, com 35 vitórias e 5 empates, um aproveitamento de 91,67%.
Com 10 pontos, as Mosqueteiras seguem na liderança isolada do Gauchão Feminino deste ano. O próximo confronto do Grêmio pelo Estadual será no dia 14 de setembro, às 15h, novamente contra o Inter, no SESC Protásio Alves. Já as Gurias Coloradas ainda tem pela frente o Juventude no próximo domingo (31) antes do novo Gre-Nal.