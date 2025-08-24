Inter tem atuação apagada contra o Cruzeiro e chega a 4ª derrota consecutiva

O Inter parece seguir em queda livre. Nem mesmo o empate provisório de Bruno Tabata foi suficiente para interromper a sequência negativa. No Mineirão, em Belo Horizonte, o Colorado perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, na noite deste sábado, e acumulou a quarta derrota consecutiva na temporada. No Brasileirão, já são dois jogos sem vencer, e a pressão sobre o técnico Roger Machado cresce a cada rodada.
O cenário preocupa. Com 24 pontos, o Inter permanece apenas em 12º lugar, distante das primeiras posições e ainda olhando com cautela para a parte de baixo da tabela. A esperança de reação se apoia no jogo atrasado contra o Bahia, mas, enquanto isso, a desconfiança da torcida se espalha.
Desfalcado por Thiago Maia, Roger escalou a equipe com Richard na primeira função de meio de campo. À exceção dessa troca, os demais titulares foram os mesmos da partida disputada contra o Flamengo, no último meio de semana.
De todo modo, o time ao menos mostrou alguma reação depois de sair atrás em um belo gol de Matheus Pereira aos 18 minutos, que encobriu Rochet com muita categoria. Logo na sequência, aos 23, Bernabei avançou pela esquerda, a defesa mineira se atrapalhou e a bola sobrou para Bruno Tabata. O meia teve calma para cortar e bater rasteiro, de canhota, empatando o duelo.
Mas a volta para o segundo tempo trouxe o golpe mais duro. Aos 12 minutos, um erro de passe de Bernabei armou o contra-ataque mineiro. William avançou pela direita e serviu Kaio Jorge, que, com categoria, cavou para fazer 2 a 1. O gol expôs de novo a fragilidade defensiva colorada e consolidou o atacante da Raposa como artilheiro máximo do torneio, com 15 tentos.
Sem forças para reagir, o Inter viu o tempo passar e ainda terminou com um a menos: Borré foi expulso nos minutos finais após entrada dura em Christian. A derrota, inevitável, deixou o time pressionado às vésperas de uma semana sem jogos, em que Roger Machado tentará reorganizar os pedaços.
No próximo domingo, o Inter volta ao Beira-Rio, às 20h30, para enfrentar o Fortaleza, em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. A reapresentação do grupo colorado está marcada para esta segunda-feira, às 16h, no CT Parque Gigante.
Cruzeiro (2) Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian, Matheus Pereira (Gabriel) e Wanderson (Matheus Henrique); Kaio Jorge (Kaique Kenji). Técnico: Leonardo Jardim.
Inter (1) Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard (Luis Otávio), Alan Rodríguez (Raykkonen), Bruno Tabata (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley (Carbonero); Ricardo Mathias (Borré). Técnico: Roger Machado.
Arbitragem: Matheus Delgado Candançan