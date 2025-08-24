Grêmio decepciona e fica apenas no empate com o Ceará

O Grêmio não consegue embalar no Brasileirão. Depois de vencer de forma surpreendente na rodada passada e dar sinais de reação, o time de Mano Menezes parou no Ceará, no sábado à noite na Arena, diante de mais de 25 mil torcedores que esperavam mais. A bola até correu, o time gaúcho teve posse, criou chances, acertou a trave, mas não balançou a rede. Assim, o zero a zero soou como derrota para quem sonhava com uma arrancada.
Na tabela, o empate deixa o Tricolor em 13º lugar, com 24 pontos - cinco acima da zona de rebaixamento. O Ceará, que também vinha de vitória, aparece em décimo, com 26. A distância para o G-6 ainda parece distante: o Botafogo, último time dentro da zona da Libertadores, já soma 29.
O jogo começou acelerado. A primeira grande chance saiu aos 20 minutos, quando Alysson recebeu no meio, avançou e soltou a bomba. Bruno Ferreira se esticou inteiro para evitar o gol. Logo depois, cruzamento de Alysson, desvio novamente do goleiro, e a bola sobrou para Braithwaite. O chute de primeira explodiu na trave; no rebote, Alex Santana desperdiçou.
Na volta do intervalo, a intensidade caiu, mas o drama permaneceu. O Ceará quase estragou a noite gremista aos 30, numa jogada ensaiada de falta que terminou com chute de Paulo Baya e defesa milagrosa de Tiago Volpi. A Arena ainda respirava aliviada quando, quatro minutos depois, André Henrique teve a chance de decidir. A sobra ficou limpa, mas o chute rasteiro saiu beijando a trave.
No fim, a sensação foi de frustração geral e, antes do jogo acabar, ainda deu tempo do dinamarquês Braithwaite sair de campo vaiado pelos torcedores na Arena. O Grêmio até buscou, mas não encontrou o gol que o faria renascer no campeonato. No próximo domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão, o Tricolor terá pela frente o Flamengo, no Maracanã, às 16h. A equipe folgou domingo e se reapresenta nesta segunda-feira, às 16h, no CT Luiz Carvalho.
Grêmio (0) Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena (Wagner Leonardo), Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenilson (Riquelme/Aravena); Alysson, Braithwaite (Jardiel) e Cristian Olivera (André). Técnico: Mano Menezes.
Ceará (0) Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Richardson (Lucas Mugni), Diego e Lourenço (Lucas Lima); Galeano (Rodriguinho), Pedro Raul (Pedro Henrique) e Aylon (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé.
Arbitragem - Davi de Oliveira Lacerda.
