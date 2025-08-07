US Open anuncia maior premiação da história do tênis: R$ 27,3 milhões aos campeões

O US Open vai premiar os tenistas que vão entrar em ação nas quadras na edição de 2025 do torneio com polpudas quantias. O evento será o primeiro a atingir a cifra de 90 milhões de dólares (pouco mais de R$ 492 milhões) em remuneração total para os jogadores. Este valor supera o montante de 75 milhões de dólares (aproximadamente R$ 410 milhões) oferecido em 2024, nesta que foi a maior bolsa da história do tênis até então.

Desta maneira, os campeões de simples masculino e feminino do torneio americano vão levar para casa o valor de 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 27,3 milhões). Isso representa um aumento de 39% levando em conta o valor concedido na edição de 2024, que foi de 3,6 milhões de dólares (R$ 19 milhões).



