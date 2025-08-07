Tottenham se despede do sul-coreano Son após 10 anos e revela acerto com o Los Angeles FC

Uma parceria que parecia ser eterna chegou ao fim nesta semana. O atacante sul-coreano Heung-Min Son, de 33 anos, deixou o inglês Tottenham após 10 temporadas e vai defender as cores do norte-americano Los Angeles FC na próxima temporada.



"O Tottenham pode confirmar a transferência definitiva de Heung-Min Son para o LAFC. Sonny, de 33 anos, chegou ao Tottenham Hotspur há uma década - em agosto de 2015 - e desde então se consolidou como um dos maiores jogadores de todos os tempos do clube. O sul-coreano disputou 454 partidas pelo Lilywhite, marcando 173 gols, o quinto maior número da nossa história", revelou o clube inglês, antes mesmo de anuncio do time dos EUA.

Campeão da Liga Europa, o Tottenham abre a temporada oficial na quarta-feira, dia 13, fazendo a final da Supercopa Europeia com o Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões, e gostaria de ter seu astro em campo. Mas a proposta americana foi alta, restando apenas os agradecimentos ao camisa 7.



"Sonny é um dos maiores jogadores a vestir a famosa camisa Lilywhite e tem sido uma alegria vê-lo jogar ao longo da última década. Ele não é apenas um jogador de futebol incrivelmente talentoso, mas também um ser humano incrível que tocou corações e inspirou pessoas em todo o clube e no mundo todo", reconheceu Daniel Levy, presidente do conselho do Tottenham.



"O triunfo da Liga Europa em Bilbao foi um momento verdadeiramente mágico na história do clube e Sonny levantando o troféu é uma lembrança perfeita e duradoura de sua fantástica década no Tottenham Hotspur", seguiu. "Sonny deu muito a este clube, dentro e fora de campo, e por isso somos eternamente gratos. Desejamos a ele tudo de bom para o futuro, e ele será sempre bem-vindo de volta como um membro querido e estimado da nossa família Spurs."