João Fonseca estreia contra rival do quali e pode cruzar com Zverev na 3ª rodada em Toronto

João Fonseca conheceu nesta sexta-feira (25) o caminho que poderá percorrer na chave do Masters 1000 de Toronto. O tenista brasileiro vai estrear na competição canadense em data a ser divulgada contra um adversário do qualifying, a fase preliminar, ainda não definido. Na terceira rodada, poderá cruzar com o alemão Alexander Zverev, maior favorito ao título.

O futuro oponente de Fonseca será conhecido somente no sábado(26), ao fim da disputa da fase preliminar. O brasileiro poderá estrear no domingo (27), primeiro dia de jogos da chave principal, ou na segunda-feira (28), em horário ainda a ser definido pela organização do torneio canadense.



Atual número 47 do mundo, Fonseca deve enfrentar um adversário de ranking inferior, fora do Top 100. Se confirmar o favoritismo, o brasileiro de 18 anos vai encarar na segunda rodada o italiano Matteo Arnaldi. O 44º do mundo será "bye" na rodada de abertura e estreará direto na segunda rodada. Fonseca nunca enfrentou Arnaldi no circuito.



