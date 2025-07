Federação Mexicana pune ex-Manchester United por comentários 'sexistas' nas redes sociais

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) anunciou, em comunicado oficial, punições ao atacante Javier "Chicharito" Hernández por declarações consideradas sexistas nas redes sociais. O jogador do Chivas Guadalajara recebeu uma multa, uma advertência formal e terá sua conduta monitorada.



De acordo com a Comissão de Gênero e Diversidade da entidade, Chicharito fez declarações que "promovem estereótipos sexistas considerados violência midiática e que vão contra a igualdade de gênero no esporte".

A entidade também informou que abriu um processo de investigação e que medidas mais severas poderão ser adotadas em caso de reincidência. "Estamos comprometidos em prevenir, proteger e garantir que o ecossistema do futebol seja um ambiente livre de violência", diz a nota.



As declarações foram feitas em um vídeo publicado no TikTok e Instagram. Na gravação, o ex-jogador de clubes como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham e Sevilla defendeu que mulheres deveriam se restringir a papéis "tradicionais" associados ao lar e à família.

LEIA TAMBÉM: Verstappen diz estar ansioso para trabalhar com novo chefe na Red Bull

"As mulheres hoje em dia estão falhando. Elas estão erradicando a masculinidade e tornando a sociedade mais sensível do que nunca. Abracem sua energia feminina, cuidando, nutrindo, criando filhos, limpando e mantendo a casa", disse Chicharito. "O lar é o lugar mais importante para um homem. Não tenham medo de ser mulheres, de se deixarem guiar por um homem que só quer vê-las felizes, porque não conhecemos o céu sem vocês. (...) Muitos de nós estamos aqui querendo amar, cuidar, respeitá-las e sustentá-las. Mas vocês, mulheres, precisam aprender a honrar a masculinidade", completou o jogador.



As declarações geraram ampla repercussão negativa no México e no exterior. Além das sanções aplicadas pela FMF, o Chivas Guadalajara, clube onde Chicharito atua, também anunciou que adotará medidas internas diante do episódio.