Roberto Firmino é anunciado no Al-Sadd após sondagens de brasileiros: 'feliz e empolgado'

O sonho de Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo de contarem neste segundo semestre com os gols de Roberto Firmino, que brilhou no Liverpool e estava no Al-Ahli, da Arábia Saudita, chegou ao fim. O experiente centroavante de 33 anos optou por seguir fora do País e foi oficializado no Al-Sadd, do Catar, com acordo de duas temporadas.

"O Al-Sadd SC anuncia oficialmente a contratação do atacante brasileiro Roberto Firmino, do clube saudita Al-Ahli Jeddah, por um contrato de dois anos, válido até 2027", anunciou o clube catari. O brasileiro atuou nas duas últimas temporadas com a camisa do Al-Ahli, disputando 65 partidas, nas quais marcou 21 gols e distribuiu 17 assistências, conquistando o título Elite da Liga dos Campeões da AFC.

"É mais um desafio na minha carreira e estou bem feliz e empolgado. Chego ao maior clube do país, atual campeão nacional e também da Copa do Catar, e quero ajudar a fazê-lo ainda maior e mais forte", afirmou Firmino, esbanjando confiança.



Roberto Firmino já sabe até a data na qual deve estar em campo pelo novo clube. A estreia oficial deve ocorrer no dia 16 de agosto, quando o Al-Sadd dá a largada no Campeonato do Catar recebendo o Qatar SC no Jassim Bin Hamad Stadium. E sua adaptação não deverá ser difícil, já que terá três compatriotas como companheiros: o zagueiro Paulo Otávio, o meia Guilherme Torres e o também atacante Giovani.