Grêmio faz promoção de ingressos para a partida de volta da Sul-Americana

Os reflexos da compra da gestão da Arena pelo empresário Marcelo Marques começarão a dar frutos na próxima quarta-feira (23, na partida de volta dos playoffs da Sul-Americana contra o Alianza Lima-PER, na Arena, às 21h30min. Foi anunciado pelo Grêmio uma importante promoção nos ingressos para o duelo. O tíquete de valor mais caro pode ser comercializado a R$ 90, no setor das cadeiras gold. Algo inimaginável a uma semana atrás, por exemplo.

Se usarmos como base os valores comercializados na última partida disputada do estádio - no dia 8 de julho, contra o São José, pela Recopa Gaúcha - os ingressos reduziram seu valor em mais da metade. Na ocasião, o mesmo setor que agora vale R$ 90, era vendido a R$ 200.

Entretanto, não é só na Gold que os torcedores foram contemplados com as reduções. A partida de volta da Sul-Americana conta com o preço de R$ 20 como o menor deles para modalidades de sócios. Se pensarmos nos não-sócios, o mais barato é R$ 40 na arquibancada norte, podendo chegar a R$ 20 com meia-entrada. Para efeito de comparação, o mesmo setor esteve R$ 50 reais contra o Zequinha. A comercialização dos ingressos iniciaram na tarde desta quarta-feira para os sócios. O público geral poderá adquiri-los nesta sexta-feira, às 14h, no site Arena Poa.

Esta ação é fruto da negociação entre Marcelo Marques e OAS - administradora do estádio desde 2012. O empresário comprou o direito de superfície da Arena pelo valor de R$ 130 milhões e, com isso, ganhou o direito de administrar questões específicas ainda nesta temporada, como os valores dos ingressos. Até o momento, 6.000 ingresso já foram vendidos.

Marques anunciou nesta terça-feira que doará a gestão do estádio ao Grêmio na próxima temporada. Até lá, a gestão fica a cargo dele juntamente com a OAS. Mas garantiu que os processos serão apalavrados sempre com o Tricolor.

SEGUE ABAIXO A TABELA COM OS PREÇOS: