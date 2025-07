Grêmio perde para o Alianza Lima na Sul-Americana e volta com desvantagem do Peru

Depois de sofrer uma goleada contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi ao Peru, nesta quarta-feira (16), no estádio Alejandro Villanueva, para enfrentar o Alianza Lima pela partida de ida dos playoffs da Sul-Americana. A equipe tricolor entrou em campo com três volantes - Edenilson, chegava mais a frente, enquanto Villasanti e Dodi apoiavam a defesa. Mas nem com um meio campo mais recuado, conseguiu impedir o 2 a 0 em noite iluminada de Eryck Castillo.

LEIA TAMBÉM: Imbróglios, desavenças e corrupção: um balanço dos 12 anos da Arena.

Mesmo fora de casa, o Tricolor começou tomando a iniciativa. Já na saída, a bola foi rolada para Kannemann que lançou Igor Serrote na ponta, o lateral cabeceou a bola para entrada da área, André Henrique dominou no peito e virou batendo antes da bola cair, forçando o goleiro Viscara a defender de mão trocada. Já aos 16, Eryc Castillo dava sinais do que seria a história do jogo. O meia recebeu a bola dentro da área pela esquerda, limpou Igor Serrote e finalizou no canto, Tiago Volpi com os pés, evitou o gol.

Aos 19, recupera Alysson recebe lançamento e invade a área, André Henrique dava opção no meio mas o ponta preferiu finalizar, o chute saiu fraco nas mãos do goleiro. Aos 28, Castyllo, agora pela direita, toca para Quevedo que fez a parede em cima de Kanneman e devolveu para o meia que invadiu a área cortou Wagner Leonardo e finalizou, Serrote desviou de carrinho na cobertura e mandou para escanteio chegar na meta Tricolor. Aos 34, Edenilson disputa rebote de cruzamento com o zagueiro, a bola para em André Henrique que ajeita, o volante ajeita com a esquerda e chuta forte com a direita obrigando Viscara a espalmar para o escanteio.

Assim acabou o primeiro tempo. Nos minutos iniciais o Tricolor tomou a iniciativa. Mas aos poucos o Alianza Lima foi encontrando espaços, especialmente com Castyllo, e chegando em condições de finalizar. Os peruanos finalizaram 14 vezes só na primeira etapa. Os gaúchos preferiam trabalhar mais a bola e aguardar por chances mais claras. Dos quatro chutes que tiveram, três foram no gol.

No segundo tempo o Tricolor não encontrava nada, o time parecia desorganizado e Castyllo seguia sendo o maior problema para a defesa. Aos 13, Castyllo de novo partiu para cima de Serrote, e cruzou para área Penã finalizou para a defesa parcial de Volpi. A bola sobra para Guerrero que cabeceia, Marlon tira quase de dentro do gol cabeceia, a bola ainda bate no travessão antes de sobrar para Gentile, que havia acabado de entrar, empurrar para abrir o placar. Dois minutos depois, Castyllo de novo leva a melhor sobre Serrote que só pode assistir a bola morrer dentro do gol depois da finalização a esquerda de Volpi.

Mesmo com a vantagem no placar, o Alianza seguia tendo as melhores oportunidades até o fim da partida. Mas não levou maiores sustos. O Grêmio volta do Peru com um sabor amargo, a partida de volta contra pelos playoffs da Sul-Americana vai ser na próxima quarta-feira(23) na Arena às 21h30min. Mas antes disso, o Tricolor pega o Vasco em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Grêmio (0) - Tiago Volpi, Igor Serrote, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon, Dodi, Villasanti (Alex Santana), Edenilson (Monsalve). Alysson(Ronald), Aravena(Pavón) e André Henrique (Amuzu) Técnico: Mano Menezes.

Alianza Lima (2) - Viscara, Guilherme Enrique, Zambrano, Garcés e Trauco, Noriega, Gaibor (Cari), Centero(Peña) e Eryc Castillo, Quevedo(Gentile) e Paolo Guerrero (Barcos) Técnico: Gustavo Zapata.

Árbitro - Wilmar Roldan.