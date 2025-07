Emocionado, Marcelo Marques anuncia doação total da Arena ao Grêmio

A Arena terá a totalidade da gestão doada ao Grêmio. Acompanhado por aplausos, o anúncio ocorreu nesta terça-feira (15), em coletiva de imprensa no auditório do estádio. A coletiva serviu para esclarecer a negociação e explicar os próximos passos do encaminhamento que tornará o Tricolor responsável pela gestão. O esclarecimento ocorreu por parte do empresário e pré-candidato à presidência do clube Marcelo Marques, e do presidente Alberto Guerra. Além deles, estiveram na mesa o vice-presidente do Tricolor, Eduardo Magrisso, o diretor-presidente da Arena Mauro Araújo e os advogados, Marlon Passos e Eduardo Peña.

Ao entrar no auditório, a emoção no rosto de Marcelo era inegável - o empresário foi o responsável pela compra da gestão da Arena por R$ 130 milhões. Alberto Guerra iniciou os pronunciamentos expondo o sentimento com a firmação do acordo: “A gente tinha esse sonho de trazer a Arena pra nossa gestão e to muito feliz na qualidade de estar aqui como presidente, mas mais do que isso: como torcedor ao lado do Marcelo que fez um gesto muito nobre para solucionar o problema. O Grêmio vai mudar de patamar graças a ele”.

Marcelo elucidou o processo que durou 45 dias, compartilhando que desde o surgimento da possibilidade de comprar o estádio, este assunto passou a ser prioridade. A forma de repasse da gestão para o clube também foi anunciada. "A Arena será doada ao Grêmio. Quem ajudou não foi um milionário igual estão falando. Foi um gremista. Eu sei que se os torcedores pudessem fariam o mesmo", afirmou.

A partir de agora, serão realizados os processos de troca de gestão da Arena - que passará a ser administrada por Marcelo Marques. Questões como gramado, iluminação e preços dos ingressos começarão a ser modificadas. "Grêmio e Marcelo farão todas as medidas possíveis dentro do prazo para melhorar a infraestrutura, e isso vai acontecer paulatinamente até o final do ano”, afirmou Alberto Guerra. Marcelo Marques concluiu: “Os preços contra o Alianza Lima na partida de volta dos playoffs da Sul-Americana já devem ser bem mais atrativos. Pois comunicamos à OAS que os preços serão esses”.

O empresário compartilhou expectativas no que diz respeito à alteração estrutural na próxima temporada. Segundo ele, existe a expectativa do aumento considerável do quadro social para o número de 300 mil - seria um aumento de três vezes em relação ao quantitativo atual. A capacidade do estádio vir a se tornar compatível para atignir 60 mil lugares também está entre os projetos.

Em relação a fonte de renda gerada ao clube com a aquisição da gestão do estádio também é um ponto a ser comemorado. Os custos de operação giram em torno de R$ 50 milhões por ano. Marques falou que para abater o valor de operação e gerar receita, é possível arrecadar entre R$ 50 e R$100 milhões a mais para os cofres do clube. Seria em torno de 10 a 20% do orçamento anual.

“Nesses 5 meses restantes de contrato, vamos fazer de tudo para fechar no 0 a 0 as despesas. Se der negativo, bancamos para a OAS, se for positivo, este dinheiro será do Grêmio”, afirmou Marcelo. O presidente Alberto Guerra contribuiu na fala ao dizer que a palavra final será do empresário até a conclusão dos trâmites, programada para dezembro.

Partindo para questões burocráticas, o terreno do estádio Olímpico foi um tópico de bastante dúvidas entre os torcedores. O vice-presidente, Eduardo Magrisso, explicou que a partir do momento da assinatura do contrato, o terreno do velho casarão passará a ser da OAS. Em relação às obras do entorno do Humaitá, a responsabilidade segue sendo da construtora. “O Grêmio tem muito interesse nas obras, mas não é responsabilidade nossa. Temos a expectativa de que seja resolvido o quanto antes”, afirmou Magrisso.

A questão política também foi tratada. Vale ressaltar que Marcelo Marques é pré-candidatos ao pleito do segundo semestre que decidirá o próximo presidente do Grêmio. Entretanto, Marcelo diz não ter interesse em conversar sobre isso no momento, desconversando, em tom bem-humorado, sobre a desistência de Paulo Caleffi da pré-candidatura após o anúncio, na sexta-feira, da compra da Arena.

“A campanha começou muito cedo este ano. Vamos dar uma pausa e cuidar do Grêmio agora. Vamos pegar o motorhome do Caleffi e vamos pro interior recrutar sócios. Se bobear eu o levo junto”, brincou.