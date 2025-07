Grêmio oficializa empréstimo de Arezo ao Peñarol

O atacante Matías Arezo está de saída do Tricolor, o uruguaio foi contratado por empréstimo para o Peñarol até dezembro deste ano. A negociação ocorreu depois do jogador expressar descontentamento com o pouco aproveitamento no clube gaúcho. LEIA MAIS: Grêmio é dominado pelo Cruzeiro e perde de goleada no retorno ao Brasileirão A maior frequência atuando seria fundamental para voltar a ser convocado para a seleção do Uruguai e alcançar o sonho de compor o grupo que vai representar o país na Copa do Mundo de 2026. O camisa 19 não é convocado desde 2023, quando participou de 3 amistosos e marcou um gol. Em 2024 o atleta teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo Grêmio junto ao Granada, da Espanha por 3 milhões de euros (à época cerca de R$ 17 milhões). O salário que vinha recebendo, cerca R$ 715 milhões, vai ser pago integralmente pelo clube de Montevidéu. O jovem de apenas 22 anos deixa o time gaúcho depois de quase um ano. Nesse período atuou em 38 jogos e anotou apenas seis gols.