Grêmio é dominado pelo Cruzeiro e perde de goleada no retorno ao Brasileirão

As expectativas para o retorno do Grêmio ao Campeonato Brasileiro após a pausa para o Super Mundial de Clubes eram as melhores, mas o discurso não refletiu dentro de campo. Neste domingo (13), o Tricolor foi goleado pelo Cruzeiro por 4 a 1 no Mineirão, pela 13ª rodada da competição. Os gols da Raposa foram marcados por Villalba e Kaio Jorge, que marcou um hat-trick em Belo Horizonte. André Henrique descontou para os porto-alegrenses. Com a derrota, o time do técnico Mano Menezes fica na 12ª colocação com 16 pontos. O próximo compromisso dos gaúchos é pelos playoffs da Sul-Americana contra o Alianza Lima-PER, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Pelo Brasileirão, a equipe joga contra o Vasco, no sábado (19), às 17h30min, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada.

LEIA TAMBÉM: Empresário anuncia a compra dos direitos de gestão da Arena do Grêmio.

A força da equipe do Cruzeiro, somado ao apoio da torcida foi um grande empecilho para o Tricolor logo nos primeiros minutos. Aos quatro, Matheus Pereira encontrou Kaio Jorge fazendo o facão em meio à defesa dos gaúchos. Com um domínio orientado, o atacante tirou a marcação e finalizou rasteiro com muito perigo, obrigando a primeira defesa de Volpi na partida.

No andamento do jogo, combates no meio campo somados ao grande número de faltas, tornavam o duelo truncado e pouco produtivo. Mesmo sem o acúmulo de chances até os 20 minutos, o Cruzeiro obteve um bom volume no confronto. Até que aos 24 minutos, novamente a dobradinha Kaio Jorge e Matheus Pereira aconteceu e, desta vez, deu resultado. O meia recebeu a bola pingando na entrada da área e passou por cima da marcação para o camisa 19 dominar no peito, encobrir o goleiro e abrir o placar.

Com linhas baixas e sem verticalidade nas transições, o Grêmio assistiu o adversário jogar - e este, em contrapartida, se soltou na partida e protagonizou uma blitz no campo dos visitantes. A postura dos gaúchos custou caro, pois aos 32, aconteceu o segundo gol da Raposa. Após batida de escanteio, Fabrício Bruno cabeceou para Christian, que superou a proteção de Kannemann e passou para Villalba ampliar. No primeiro momento foi assinalado o impedimento, mas após três minutos de análise do VAR, o gol foi confirmado.

Os mandantes estavam à vontade no jogo, tanto que, aos 39, Wanderson cabeceou livre, e se não fosse a defesa de Volpi, o terceiro aconteceria. Na volta do intervalo, o cenário foi de piora para o time de Mano Menezes. Aos oito, a dupla arco e flecha voltou a castigar: Matheus Pereira bateu uma falta na medida para Kaio Jorge que, de cabeça, empurrou para o fundo da rede e marcou o terceiro dos mineiros e o segundo dele.

Diante da situação, Mano proferiu as trocas de Arezo e Cristaldo por Edenilson e André Henrique. E em menos de cinco minutos, as modificações surtiram efeito. Aos 18, o camisa 8 recebeu de Aravena na entrada da área e passou para André Henrique que entrou livre em direção à meta de Cássio. De frente para o goleiro, o atacante foi frio e chutou com categoria para marcar e ensaiar uma reação tricolor.

Sem dar sequência na pressão após o gol, o Grêmio assistiu o Cruzeiro retomar com naturalidade o controle do jogo e fechar o caixão. Aos 31, Lucas Romero encontrou o artilheiro da noite, Kaio Jorge, que para coroar a excelente partida, bateu de primeira e marcou o hat-trick. Sem mais chances, o árbitro apitou pela última vez aos 49 minutos, decretando a goleada dos mandantes.

Cruzeiro (4) - Cássio; William (Fagner), Fabricio Bruno, Villalba e Kaiki; Romero (Walace), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Bolasie), Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Gabriel). Técnico: Leonardo Jardim.

Grêmio (1) - Volpi; Gustavo Martins (Igor Serrote), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana e Cristaldo (Edenilson); Alysson (Monsalve), Amuzu (Aravena) e Arezo (André Henrique). Técnico: Mano Menezes

Árbitro - Lucas Paulo Torezin.