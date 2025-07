Fluminense e Palmeiras entram em campo projetando confronto brasileiro na semifinal

As quartas de final do Super Mundial iniciam nesta sexta-feira (4) com brasileiros decidindo sua vida na competição. O primeiro a entrar em campo é o Fluminense. O Tricolor enfrenta o Al-Hilal, às 16h, no estádio Camping World, em Orlando. Seis horas depois, às 22h,no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, é a vez do Palmeiras reencontrar o seu algoz do Mundial de 2021, Chelsea. No sábado, definindo os quatro melhores do Mundial, jogam às 13h, em Atlanta, os favoritos ao título PSG e Bayern de Munique e às 17h, em Nova Jersey, Real Madrid e Borussia Dortmund.

O Fluminense é o time que mais surpreendeu nesta primeira edição do torneio. O Tricolor enfrentou dois europeus e saiu invicto dos embates - o primeiro aconteceu contra o Borussia e teve o 0 a 0 no placar pela 1ª rodada do Grupo F. O segundo foi o mais surpreendente. Para se credenciar entre os oito melhores times do mundo, os cariocas venceram a Inter de Milão pelo placar de 2 a 0 e despacharam os italianos nas oitavas de final.

Desta vez não será um um europeu, mas a dificuldade ainda persiste. O Al-Hilal eliminou o poderoso Manchester City e contém um elenco que vale R$ 2 bilhões - equivalente a 12 vezes o valor da somatória dos jogadores do Fluminense.

Para a partida, o técnico Renato Portaluppi deve promover novas alterações na equipe. O comandante tem surpreendido pelas suas variações táticas e ainda não repetiu a escalação na campanha invicta do Mundial. Em caso de avanço, o time das Laranjeiras enfrenta o vencedor de Palmeiras e Chelsea.

O Alviverde também tem um difícil caminho a percorrer para chegar nas semifinais. O time do técnico Abel Ferreira reencontra o Chelsea após quatro anos da perda do título Mundial de 2021 - na ocasião, a equipe inglesa venceu na prorrogação por 2 a 1.

Agora, o cenário é diferente. O Palmeiras - líder do Grupo A - está invicto até aqui com duas vitórias e dois empates e chega para enfrentar os Blues após eliminar o Botafogo em duelo de brasileiros. Em contrapartida, o Chelsea foi segundo do Grupo D e, no duelo contra os brasileiros nesta edição, foi amplamente dominado pelo Flamengo e perdeu por 3 a 1.

Para chegar nas quartas, os ingleses golearam o Benfica por 4 a 1. Esta partida tem um peso maior para Estevão. Em caso de derrota, o jovem estará se despedindo do Verdão para ingressar ao elenco do próprio time inglês.

LEIA TAMBÉM: Goleiro do Real Madrid rebate críticas ao Mundial e elogia brasileiros

No dia seguinte, é a vez de um dos favoritos ao título se despedir com antecedência. PSG e Bayern de Munique vem chamando a atenção pelo futebol apresentado e se enfrentam após eliminarem Inter Miami e Flamengo, respectivamente. Quem vencer entre os dois, joga contra Real Madrid ou Borussia Dortmund, que se enfrentam no sábado em duelo que relembra a final da Liga dos Campeões de 2023/2024.