Volante do Chelsea faz alerta para as quartas no Mundial: 'ninguém está ignorando o Palmeiras'

Com as atenções voltadas para o confronto desta sexta-feira (4), diante do Palmeiras, o Chelsea vem intensificando seus treinamentos para ajustar os últimos detalhes visando o duelo que vale uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes. Para o meio-campista Kiernan Dewsbury-Hall, o time inglês precisa ficar atento às principais qualidades da equipe paulista. "Ninguém aqui está ignorando o Palmeiras e vimos times sul-americanos muito fortes neste torneio."

Ausente na derrota de virada por 3 a 1 para o Flamengo, Dewsbury-Hall esteve em campo nos duelos contra o Espérance, da Tunísia, pela fase de grupos, e diante do Benfica, nas oitavas de final.

Com a ausência de Caicedo, que cumpre suspensão, ele pode reforçar o meio-campo ao lado de Lavia e do argentino Enzo Fernández. "É um desafio que estou ansioso para encarar junto com meus companheiros. Então vamos trabalhar para esse confronto", afirmou Dewsbury-Hall.

Na atividade desta quarta-feira, o zagueiro Badiashile treinou normalmente e mostrou estar recuperado das dores que o tiraram de campo no confronto com os portugueses (deixou o campo aos 25 minutos do segundo tempo). O atacante brasileiro João Pedro, já com a situação regularizada, treinou normalmente com os companheiros e deve ficar como opção no banco de reservas contra o Palmeiras.