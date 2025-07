Goleiro do Real Madrid rebate críticas ao Mundial e elogia brasileiros

Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid (ESP) e da seleção belga, exaltou o nível do Mundial de Clubes e disse que as críticas ao nível da competição vem de "três ou quatro tuiteiros".

Courtois ainda disse que não se surpreende com o bom desempenho das equipes brasileiras e do Al-Hilal. Courtois afirmou que quem acompanha futebol já poderia esperar grandes atuações dessas equipes. Não [estou surpreso com os brasileiros]. A gente que conhece de futebol sabe que o nível não mudou. Quem acredita em três ou quatro tuiteiros que acham que o Mundial é uma m****, está errado".

Após eliminar a Juventus nas oitavas de final da competição, o Real Madrid tem novo duelo europeu na próxima fase. A equipe encara o Borussia Dortmund nas quartas.

Espanhóis e alemães duelam no próximo sábado (5), às 17h. O jogo é no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.